«Хозяева испытали шок». Под Тюменью в горящем дачном домике «рванули» газовые баллоны

Сегодня, 4 апреля, в 11.40 на улице Ягодная в садовом обществе «Лесник - 2» случился крупный пожар: на одном из участков на глазах у хозяев и соседей сгорел дом и окружающие его хозяйственные постройки.

– Всё произошло за считанные минуты. Из дома показались клубы едкого черного дыма, а через пару минут уже все здание было охвачено огнем, о самостоятельном тушении возгорания не могло быть и речи. Позже рванули баллоны с газом, которые находились в доме. В радиусе нескольких метров от дома стоял нестерпимый жар, пламя перекинулось на близлежащие постройки и забор. Ветреная погода тоже сделала свое дело: столб огня и дыма был виден за километры, – рассказали очевидцы происшествия корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень».

Пожарные расчеты прибыли на место ЧП спустя 15 минут после вызова. Через пять минут им удалось локализовать огонь, полностью пожар был потушен спустя полчаса.

– В первые секунды при такой ситуации испытываешь абсолютный шок. Даже не сразу вспомнили номер экстренных служб. Самое главное – успеть морально собраться, – поделился хозяин дачи Сергей.

Его супруга Лилия отметила, что Сергей попытался проникнуть в горящий дом, чтобы достать ключи от автомобиля. Ему это удалось, однако мужчина сжег волосы на руках и голове. Женщина добавила, что буквально на днях она прибралась в доме после зимы и повесила новые шторы.

По словам супругов, виной всему – старая проводка в доме. Они сокрушаются, что до последнего откладывали замену проводов, надеясь на «авось».

– Не ждите, пока случится беда. Пожары на дачных участках по причине неисправной проводки не редкость. Кроме того, в данном случае слишком тесная застройка на участке способствовала усилению огня, – отметили спасатели.

Хозяева дачи выразили свою признательность огнеборцам и обратились ко всем дачникам Тюменской области: «Подобной трагедии никогда не ожидаешь, мы очень сильно растерялись. Пытались спасать документы из дома. О восстановлении дома пока и не помышляем, страховки не было. Главное – это собственная жизнь и жизнь близких. Ценнее этого ничего нет».