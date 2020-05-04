2020-05-04T12:16:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 4 мая 2020 года – 561 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюменской области на 4 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 4 мая 2020 года – 561 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 4 мая 2020 года – 561 человек. Фото - pixabay.com.
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Число заболевших коронавирусом на 4 мая 2020 года в Тюменской области – 561 человек. За сутки выявлено 66 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек, скончались 1356 человек.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что рост числа заболевших в Тюменской области связывают с возвращением вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях. Многие из них проигнорировали требования режима самоизоляции и встречались с родственниками, друзьями, принимали у себя гостей. В результате за счет увеличения контактных лиц в регионе резко увеличилось число заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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