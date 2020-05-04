Московский журналист расскажет тоболякам о науке в онлайне

7 мая пройдет трендовая онлайн-лекция «О науке» с основателем и главным редактором научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорием Тарасевичем из Москвы. Начало в 15.00, лекция открытая.

В прямом эфире Григорий расскажет, что делает науку увлекательной и где найти фундаментальные знания. Объяснит, почему необходимо популяризировать познание об окружающем мире. Также вместе с участниками обсудит, как определить лженауку и какие бывают нарушения норм научности.

– В нашем прогрессирующем обществе стремление понимать мир вокруг нас – уже не прихоть, а особая значимость. Поэтому в этом месяце вместе с экспертом поговорим о науке. Думаем, что Григорий сможет развенчать мифы слушателей и объяснит, как сделать науку простой и доступной, – отметила руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светлана Спехова.

Открытые трендовые лекции проекта «Своя лекция» проходят ежемесячно в онлайне. Уже прошло две встречи, на которых обсудили экологию и IT-технологии.