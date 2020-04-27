Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 апреля 2020 г.: тюменцам задерживают зарплаты из-за коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 апреля 2020 года. Тюменцам задерживают зарплаты из-за коронавируса.

Уже 16 жалоб на задержку зарплаты поступили в прокуратуру Тюменской области в период самоизоляции. Горячая линия для тех, чьи трудовые права были нарушены, действует порядка двух недель.

В федеральном учреждении здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» разместят зараженных коронавирусом тюменцев. Больницу водников включили в список перепрофилируемых медорганизаций для борьбы с COVID-19.

Четыреста сотрудников моноинфекционных госпиталей Тюмени разместились в пяти крупных отелях города. Есть договоренности и с гостиницами в муниципалитетах.

Тюменский врач-ординатор Ольга Вишневая спела песню про нелегкую работу медиков. Они сейчас борются за жизни больных коронавирусом.

Тюменские учителя соскучились по своим ученикам. Педагоги школы № 40 запустили челлендж «Я скучаю...»

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 13 и составило 399 человек.

В числе заболевших 15 несовершеннолетних. Они, как правило, заражаются в семьях от инфицированных взрослых. На аппаратах ИВЛ находятся шесть человек. Более 2,5 тысячи жителей региона отрабатываются как контактные лица. Еще около трех с половиной тысяч граждан находятся на карантине под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов, полностью выздоровели 579 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.