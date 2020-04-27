Бизнес по новым санитарным правилам: трудно, но возможно?

Во многих регионах ослабление условий карантина для бизнеса и производства прошло не слишком гладко. Однако предприниматели по-разному отнеслись к санитарным требованиям, которые составил Роспотребнадзор. Например, в Свердловской области и ряде других субъектов собственники бизнеса посетовали на трудновыполнимые условия возобновления работы.

В то же время на некоторых территориях пошли предприятиям навстречу и предложили альтернативу. В Тюменской области требования достаточно строгие. Однако, по словам экспертов, бизнес готов их выполнять, лишь бы иметь возможность снова работать

Санитарные требования везде свои

Во многих регионах, где ситуация с заболеваемостью не самая критичная, местные власти вводят различные послабления, благодаря которым постепенно налаживается обычная жизнь. Ряд предприятий получили разрешения возобновить работу.

Отметим, что решение о выдаче разрешений предпринимателям открыться отдано на откуп субъектов. В разработке решений вместе с представителями региональных правительств участвуют специалисты Роспотребнадзора.

– Требования по санэпидрежиму в регионах бывают очень разные. На наш взгляд, существуют избыточные требования, безальтернативные. Кроме того, под одну гребенку попадают все предприятия, вне зависимости от числа сотрудников или клиентов, – отмечает уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Например, одним из ключевых требований является необходимость измерять температуру сотрудников на входе на предприятие. Однако в ряде субъектов это можно делать только бесконтактным способом. Между тем специальные измерительные приборы в регионах найти бывает сложно.

Температуру требуют измерять бесконтактным способомФото: pixabay.com

При этом санитарные врачи некоторых субъектов дают поблажки, оставляя работодателям выбор, при котором можно использовать обычные градусники персонально для каждого работника

Аналогичная история с облучателями воздуха. Их действие эффективно, однако найти такие устройства можно не везде. Да и стоят они недешево. И здесь также власти на местах поступают по-разному: где-то это условие обязательно, а где-то его можно не исполнять, если нет такой возможности.

– Требования некоторых региональных управлений Роспотребнадзора противоречат здравому смыслу, – заявил общероссийский бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Например, предписание возить сотрудников на работу только на служебном транспорте. Но ведь если весь коллектив набить в один автобус, там, мягко говоря, сложно будет выдерживать социальную дистанцию.

Региональные власти настроены серьезно

– Может работать только то предприятие, которое способно приложить усилия для соблюдения норм и правил санэпиднадзора. Если нет возможности соблюсти эти требования, работать такое предприятие не может, – однозначно высказался председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Согласны с ульяновскими коллегами и представители тюменского управления Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что главная задача – полностью исключить вероятность заноса инфекции на предприятие. И меры для этого должны быть жесткие.

В каждом регионе Роспотребнадзор предъявляет разные требования к бизнесуФото: pixabay.com

Тюменские предприниматели готовы на всё

Удивительно, но, в отличие от соседей, большинство тюменских предпринимателей приняли эти правила, поскольку для них важнее начать работу, чем тратить время на споры с властями, говорит уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

– Мы внимательно изучили требования, которые тюменский Роспотребнадзор сформулировал для предприятий, принявших решение возобновить работу. И должна сказать, что в сложившейся обстановке сложно назвать эти условия избыточными или невыполнимыми. Да, их порой действительно непросто выполнить. Но характерно, что за всё это время мы не получили ни одной жалобы от предпринимателей на слишком строгие или нереалистичные санитарные требования. Я тесно общаюсь с нашими представителями бизнеса. Все говорят, что готовы выполнить любые предписания, лишь бы поскорее открыться и начать работу, – сказала Лариса Невидайло.

Напомним, что перед тем, как разрешить компании возобновить деятельность, специалисты тюменского управления Роспотребнадзора провели проверки на всех предприятиях, подавших уведомления. Всем, у кого нашли нарушения, выдаются предписания исправить недочеты. И только после этого предприятие может снова открыться. Заметим также, что в некоторых регионах разрешили работать уже почти всем, даже торговым центрам, но при условии соблюдения тех самых санитарных правил.

– Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой установить единые требования для всех регионов, – сказал Борис Титов.

Мнение предпринимателя

Тюменский предприниматель Артем Рахмеев, чья компания работает в ресторанно-развлекательной сфере, отмечает, что говорить об избыточности тех или иных требований сложно, поскольку в своих решениях санитарные врачи руководствуются уровнем угрозы.

– Я не вирусолог, не инфекционист, чтобы говорить о том, что эти условия не оправданы сложившейся ситуацией. Но если говорить о нашей сфере, то она и без того зарегулирована «до нельзя» в плане стерильности. Всё, что касается соблюдения санитарных норм, мы и так регулярно соблюдаем, просто теперь делаем это еще более рачительно и строго. В этом для нас ничего нового нет. Можно вспомнить вспышку менингита у детей несколько лет назад, когда тоже ввели определенные ограничения, и мы их неукоснительно соблюдали, – отметил предприниматель.

Он рассказал, что, когда только начиналась история с возобновлением работы, невозможно было найти на рынке ни бесконтактные измерители температуры, ни маски, ни перчатки. Только недавно что-то появилось, стало возможным заказать те же измерительные приборы. Использовали перчатки, которые приобретали для кухни. Маски шили. В общем, выходили из положения.

Но сейчас представителей ресторанного бизнеса беспокоит инициатива Роспотребнадзора по допуску заведений общепита к работе в четыре этапа. Артем Рахмеев отмечает, что это слишком сложная комбинация, которая может привести к опустошению рынка.

– Если все эти требования, которые пока звучат как рекомендации, будут реализованы, возможность открыться у нас появится дай бог к сентябрю. А до этого времени процентов 80 ресторанного бизнеса не доживет, – дает свой неутешительный прогноз предприниматель.