Погода в Тюмени на 26 апреля: ветреное воскресенье

В воскресенье, 26 апреля, синоптики прогнозируют ветреный день, а температура воздуха прогреется местами до +20 градусов.

По прогнозу погоды жителей Тюменской области ждет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, температура +2… +7, днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду, температура +15… +20.

Напомним, на этой неделе администрация Тюмени сообщила, что в ближайшее время отключения отопления не будет. По законодательству отопительный период должен заканчиваться не раньше дня, который следует за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха будет превышать 8 градусов Цельсия.

Администрация ежедневно мониторит среднесуточную температуру воздуха в Тюмени. Когда среднесуточная температура будет стабильно выше 8 градусов, администрация Тюмени определит дату окончания отопительного сезона 2019 – 2020 годов.

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