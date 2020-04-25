2020-04-24T21:16:57+03:00
Общество

«Голос Победы» зазвучал в Тюменской области

Пандемия коронавируса не смогла испортить подготовку к священному празднику
Руслан Савинов
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«Голос Победы» зазвучал в Тюменской области«Голос Победы» зазвучал в Тюменской областиФото: pixabay.com
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В Ярковском районе нашли возможность почувствовать радость одного из главных праздников России - Дня Победы в Великой Отечественной войне. Пандемия не сможет испортить планы.

- Традиционно к 9 мая все школы района украшали детскими поделками, рисунками и плакатами. Но так как сейчас ребята учатся дистанционно, украшать решили не только школы, но и окна домов, - рассказали жители муниципалитета журналисту «Комсомольская правда – Тюмень».

Также, чтобы напомнить ребятам и односельчанам о важных событиях в истории нашей страны, в Ярковском районе запустили масштабную акцию «Голос Победы».

- «Голос Победы» - это радио-газета, которая выходит в одно и то же время во всех населенных пунктах муниципалитета. В эфире звучат интересные сообщения о хронологии событий Победы, песни, информация об участниках войны. Первый выпуск состоялся 20 апреля в 16:30, - пояснила начальник управления образования Ярковского района Людмила Ершова.

Тем, у кого нет приёмников, но кто живет неподалёку от школ, достаточно открыть окна. Программу транслируют и из динамиков школьных окон.

Кроме того, школьники Тюменской области запустили флешмоб, где вместе с родителями и семьями читают наизусть стихи о Победе, рисуют праздничные открытки, мастерят поделки.

Добавим, что посмотреть работы и присоединиться к творчеству ребят можно в соцсетях по хэштегам #мы_потомкигероев и #Победа75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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