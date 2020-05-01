Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 мая 2020: шестеро горожан подключены к ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 мая 2020 года.

1. В Тюменской области выявлено семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 31 человек. За весь период пандемии коронавируса в нашей области зарегистрировано 442 случая заражения, вылечились 140 человек, трое скончались.

2. Губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях обратился к жителям с просьбой соблюдать режим самоизоляции

– Число заболевших жителей Тюменской области перевалило за четыре сотни. Среди зараженных – десять детей, а шестеро наших земляков подключены к аппаратам ИВЛ, – сообщил глава региона.

3. Глава регионального Роспотребнадзора рекомендовала максимально ограничить контакты с друзьями и соседями, если все же тюменцы пренебрегут самоизоляцией и поедут на дачу.

– Если вы планируете поехать на дачу, нужно отдать предпочтение личному транспорту или такси. На даче желательно ограничить контакты: не встречаться с друзьями и соседями, – подчеркнула Галина Шарухо.

4. Шесть человек выписали из областной больницы № 3 в Тобольске. Повторные тесты показали отрицательный результат.

5. Тюменские психологи участвуют в проекте #МыРядом2020. Сегодня они принимают слова благодарности от тех, кому специалисты восполнили силы жизни.

6. Тюменец Николай Семенов вывесил российский флаг на балконе – в честь Первомая.

– Первомай – праздник для многих, и празднуем мы его сегодня дома. Флаги мы бережно храним и вывешиваем, отмечая важные события. Уверен, что многие тюменцы сделают так же и чувство патриотизма и любви к своей стране объединит нас всех. Ощущение праздника должно быть, – считает тюменец.