2020-05-01T14:30:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени 1 мая составило 442 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 мая 2020 года
Ирина Ромашкина
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Шесть тяжелых пациентов подключены к ИВЛ. Фото: pixabay.comШесть тяжелых пациентов подключены к ИВЛ. Фото: pixabay.com
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Сегодня, 1 мая, оперативный штаб региона сообщил, что в Тюменской области выявлено семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 31 человек. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в нашей области зарегистрировано 442 случая заражения, вылечились 140 человек, трое скончались. Все погибшие – пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями.

Лечение продолжают 299 пациентов, среди зараженных коронавирусом десять детей. Малышей лечат в стационарах Тюмени, состояние удовлетворительное. Также шесть тяжелых пациентов подключены к ИВЛ.

В тюменском «Градостроителе» на обсервации сегодня находятся 99 человек, среди них 17 детей. На самоизоляции – 2 751 человек, контактные под наблюдением – 2 241. За сутки в регионе провели 3 210 исследований на COVID-19.

Всего по России зафиксировано 7 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Среди регионов Уральского федерального округа наибольшее количество зараженных зафиксировано в Свердловской области – 232, 51 человек – на Ямале, 40 из них – вахтовики. 44 заболевших в Челябинской области, 18 – в Югре, еще пять прибавилось в Кургане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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