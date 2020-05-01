2020-05-01T02:27:20+03:00
Общество

Погода на 1 мая в Тюмени: в день святого Космы ночью пройдет дождь

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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1 мая отмечается день святого Космы1 мая отмечается день святого КосмыФото: Ирина Ромашкина
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Сегодня, 1 мая, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 градусов, днем – плюс 11. Вечером столбики термометров покажут 6-10 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в западный, со скоростью 2-7 метров в секунду.

1 мая отмечается день святого Космы, епископа Халкидонского. С этого дня уже можно высаживать разные овощи. В старину по этому поводу говорили: «Сей морковь и свеклу на Кузьму».

В прежние времена считалось, что если начало мая теплое, то в конце обязательно будут холода, и наоборот. Это время ранних гроз. В начале мая цветет вяз, крыжовник, зеленеет черная смородина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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