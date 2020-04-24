2020-04-24T21:51:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 апреля 2020 г.: полицейские забирают гуляющих подростков в участки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюмени полицейские забирают гуляющих подростков в участки.В Тюмени полицейские забирают гуляющих подростков в участки.Фото: Ольга Крыльцова
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 апреля 2020 года. Полицейские забирают гуляющих подростков в участки.

В Тюмени подростков будут доставлять в полицейские участки прямо с городских улиц. Стражи порядка каждый день проводят рейды по выявлению граждан, нарушающих режим самоизоляции.

В населенных пунктах Тюменской области, где подтвердились случаи заболевания коронавирусом, проведут масштабную дезинфекцию. Соответствующее изменение в постановление № 120-п «О введении режима повышенной готовности» внес глава региона Александр Моор.

В Тюмени врач-терапевт Ксения Минусора и фельдшер неотложной помощи Марал Нурпинсов были отмечены благодарственными письмами Тюменской облдумы.

Тюменский суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя. Мужчину поймали на прогулке по городу не в первый раз.

В Тюмени проголодавшаяся женщина заплатит тысячу рублей за то, что жарила шашлык «без необходимости». Она нарушила режим самоизоляции.

В Тюмени сократили количество рейсов пригородных автобусов. Жителей региона призывают ограничить движение на общественном транспорте.

В Тюмени антимонопольщики продолжают мониторить изменения цен на средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день в управление поступило уже 90 заявлений с жалобами на отсутствие масок в аптеках.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 16 и составило 357 человек.

Еще один ребенок подхватил инфекцию.

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 60 летальных исходов, полностью выздоровели 677 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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