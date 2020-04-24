В субботу – снег с дождем, в воскресенье – плюс 17: прогноз погоды на выходные в Тюмени

В предстоящие выходные капризы погоды удивят тюменцев. Если в первый выходной день будет довольно прохладно, то во второй город накроет теплой волной.

Так, завтра, 25 апреля, тюменские синоптики обещают переменную облачность и мокрый снег, который пройдет преимущественно ночью. Также в этот день будет дуть сильный западный ветер, переходящий в южный, со скоростью восемь метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Если ночью температура воздуха не поднимется выше одного градуса тепла, то ближе к концу дня она повысится до плюс семи.

Что касается воскресенья, то примерно в восемь часов утра синоптики обещают мелкий дождь. Однако с 11 утра до восьми часов вечера солнце будет радовать горожан своими лучами. В этот день также стоит ждать сильный юго-западный ветер, переходящий в южный. Его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Почти всю следующую неделю в Тюмени будет идти дождь. Понедельник станет единственным днем без осадков. Температура воздуха будет колебаться от плюс 10 до плюс 18 градусов.