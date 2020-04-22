Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 апреля 2020 г.: рабочие завода, медики и вахтовики заражены коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 апреля 2020 года. Рабочие завода, медики и вахтовики заражены коронавирусом.

В Тюменской области 14 вахтовиков заразились коронавирусом. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо.

В регионе сформировались очаги заражения коронавирусом в медицинских организациях.

Из областной инфекционной больницы Тюмени выписали второго пациента, при лечении которого использовался аппарат ИВЛ. Сейчас 63-летний мужчина очень благодарен всему медицинскому персоналу медицинского учреждения.

В настоящее время прием документов будущих первоклассников и малышей, которые собираются в детский сад, ведется в особом режиме. Все требования в части срочности прихода и предоставления документов временно не действуют.

ООО «Тюменский ремонтно-механический завод» может временно прекратить свою работу. На предприятии зарегистрировали случаи заболевания коронавирусной инфекцией и выявили нарушения.

В Тюмени суд рассмотрел восемь дел об административном правонарушении в отношении местных жителей. Постановления пока не вступили в законную силу.

Количество заболевших новой инфекцией тюменцев увеличилось на 29 и составило 319 человек.

За минувшие сутки скончалась пациентка с коронавирусом. Ей было 88 лет, состояние осложнялось хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов, полностью выздоровели 547 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.