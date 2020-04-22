Тюменским родителям рекомендуют настроить детей на комфортное лечение зубов

Подготовка к посещению стоматологической клиники имеет для детей большое значение. В период карантина у родителей есть больше времени, чтобы настроить свое чадо на комфортное лечение зубов. Тюменские доктора советуют, как правильно это сделать.

Родители обязательно должны рассказать малышу о том, что он увидит в стоматологическом кабинете, как врач лечит кариес и как надо себя вести во время лечения. Если ребенок будет знать, что такое кариес, это не только мотивирует его к регулярной и качественной чистке зубов, но и поможет быть более терпеливым, ведь врач освобождает его зубки от вредных микробов.

Необходимо объяснить ребенку, что лечение зубов важно и нужно для его здоровья. Кариес можно предотвратить, но избежать лечения, когда кариес уже образовался, нельзя – это приведет к удалению зубов.

Не следует делиться с ребенком вашими собственными негативными воспоминаниями о лечении зубов в детстве, уговаривать его потерпеть. С тех пор многое изменилось. Комфортные стоматологические кабинеты, кресла, высокоскоростные турбинные бормашины, алмазные боры, обезболивание места введения иглы, современные сильные обезболивающие средства и новые пломбировочные материалы позволяют сделать лечение зубов абсолютно безболезненным, эффективным и даже приятным.

Сказка о короле Прикусе и зубе Премудрике. Фото: Доктор Альбус

Сказка о короле Прикусе и зубе Премудрике. Фото: Доктор Альбус

- Естественно, ваш малыш будет интересоваться, зачем его сюда привели и что ему будут делать. На это можно ответить, что все его друзья, родственники и знакомые уже давно побывали у доктора, а он еще не был – важно заставить его почувствовать, что он такой же, как все. Вроде «они большие и с ними все играют, потому что они ходят к доктору», ну или что-то подобное, – поделилась Татьяна Хандюкова, детский врач-стоматолог семейной стоматологии «Доктор Альбус». – Можно поиграть дома в стоматолога – показать в зеркало его зубки, нарисовать или вылепить из пластилина зубик с червячком и вместе червячка вытащить.

При подготовке к лечению зубов не должно быть устрашения, упреков и негативных заявлений: «Вот ел сладкое, зубы не чистил, пусть теперь с тобой врач разбирается. Я не пожалею тебя, если будет больно, так тебе и надо. Что заслужил, то получил!» Это пример родительской безграмотности. Основы страхов детей закладываются взрослыми.

Детские стоматологи имеют большой опыт работы с детьми разных возрастных групп, разработаны психологические приемы, позволяющие снять волнение пациентов при лечебных манипуляциях, но ответственность за поведение детей во время лечения в полной мере лежит на родителях.

Стоматологи при первом посещении ребенком стоматологической клиники стараются расположить его к себе. Врач начинает с того, что дает понять малышу, что он ему нравится – например, может просто улыбнуться или сделать комплимент, похвалить. Врач показывает интересные картинки и лампу, дает подержать водяной пистолет. Детские стоматологи активно общаются со своими пациентами, поясняют им свои действия, чтобы предупредить негативные реакции. После окончания лечения некоторые врачи дарят детям маленькие подарки, например, зубную щетку и пасту или красиво оформленные памятки по профилактике кариеса.

Тюменские мамы об опыте подготовки детей к походу к стоматологу

Елена Кашкарова, мама троих девочек, депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья»:

«Здесь очень сложно найти универсальный рецепт, который подходит для всех детей. В свое время негативный опыт посещения стоматолога у старшей дочки закончился тем, что в итоге пришлось лечить ей зубы под общим наркозом. Средняя и младшая дочери спокойно относятся к необходимости посещать врача, благо технологии не стоят на месте, и сейчас возможностей для безболезненного и комфортного лечения гораздо больше. В первую очередь, на мой взгляд, важно сохранять спокойствие взрослому, потому что ребенок чувствует настроение родителя. Можно предварительно посмотреть мультфильмы и разные видео о том, как лечат зубки и как это полезно. И, конечно же, детям понравится идея поиграть в доктора, полечить зубы всем куклам и игрушечным животным».

Анастасия Протыняк, мама двух дочек, кондитер:

«Мне самой в детстве не очень повезло при первом знакомстве со стоматологом. Это было без родителей, без бесед и уговоров. Забрали в саду, усадили, воткнули толстенную иглу и ругались, что реву. Всю жизнь я несла эту обиду и страх, не обращаясь вовремя за помощью к стоматологу. Поэтому, когда пришло время знакомить деток со специалистом, я чётко понимала, что мой страх может передаться детям, ведь вряд ли я сумею скрыть свои эмоции. Прежде, чем отправиться на первый прием, я собирала отзывы о детских врачах и стоматологических клиниках. Выбрав необходимое учреждение и специалиста, мы с дочкой пошли на плановый осмотр без уговоров и страха. В клинике мы все посмотрели, познакомились с врачом, дочке показали зубастую игрушку и огромную зубную щётку, постучали по зубкам. А после с подарочками мы пошли домой. При первом лечении дочь даже не поняла, что ей сделали укол, так была увлечена беседой с врачом. Младшей дочке повезло чуть меньше: её первая встреча была со стоматологом-хирургом и по острой боли. Но даже эти несладкие обстоятельства не испортили впечатления, потому что доктор была улыбчива, добродушна, мягко общалась, так что вышли из кабинета без слез, обсудили, почему так случилось, и решили не повторять. Профилактические осмотры проходят с улыбкой».