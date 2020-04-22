2020-04-22T14:38:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 апреля 2020 г.: заразившихся вахтовиков увезли в тобольскую больницу

На сегодняшний день заболевшие зарегистрированы в одиннадцати муниципалитетах области
Вадим Бегун
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Заразившихся вахтовиков увезли в тобольскую больницу. Фото - tobmed.ru.Заразившихся вахтовиков увезли в тобольскую больницу. Фото - tobmed.ru.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 апреля 2020 года. Заразившихся вахтовиков увезли в тобольскую больницу.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, на сегодняшний день в регионе выявлено более трехсот случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заболевшие зарегистрированы в 11 муниципалитетах области.

– На одном из месторождений Увата зафиксирован очаг заболеваемости. Все работники госпитализированы в областную больницу № 3 в Тобольске. Мы наращиваем темпы лабораторных исследований по выявлению больных. Только за вчерашний день было проведено две тысячи тестов. Всего же число лабораторных исследований за весь период достигло 43 500, – рассказала глава ведомства.

Она также предупредила, что в регионе начался сезон клещей: особенно осторожными нужно быть дачникам. Шарухо настаивает на том, чтобы тюменцы по возможности сократили выезды на свои приусадебные участки. Также следует отказаться от поездок на природу в майские праздники.

– Особенно серьезно нужно отнестись к майским праздникам, оставаясь в это время дома. Это будет не только способствовать сдерживанию инфекции, но и позволит уберечься от клещей, – резюмировала Галина Шарухо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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