2020-04-22T10:30:53+03:00
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в учебном заведении Тюменской области

Готовил нападение 18-летний юноша [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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ФСБ предотвратило массовое убийство в учебном заведении Тюменской области. Фото: СО СУ СК РФФСБ предотвратило массовое убийство в учебном заведении Тюменской области. Фото: СО СУ СК РФ
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Федеральная служба безопасности задержала 18-летнего молодого человека, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений Тюменской области.

По предварительным данным, в апреле 2020 года юноша решил убить несколько человек в одном из образовательных учреждений. Подозреваемый нашёл предметы, пригодные для изготовления самодельной взрывчатки, и огнестрельное оружие, чтобы устроить стрельбу. Все принадлежности он спрятал в своей квартире, но довести дело до конца ему не удалось, благодаря оперативным действиям сотрудников УФСБ по Тюменской области.

Зайдя к нему домой, силовики обнаружили и изъяли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, аммиачную селитру, охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа и гаджеты для связи.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, сейчас молодой человек проходит по делу как подозреваемый в приготовлении к убийству двух или более лиц общеопасным способом. Он задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

Также силовики проводят следственные действия, чтобы закрепить доказательственную базу и выяснить все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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