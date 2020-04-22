ФСБ предотвратила массовое убийство в учебном заведении Тюменской области

Федеральная служба безопасности задержала 18-летнего молодого человека, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений Тюменской области.

По предварительным данным, в апреле 2020 года юноша решил убить несколько человек в одном из образовательных учреждений. Подозреваемый нашёл предметы, пригодные для изготовления самодельной взрывчатки, и огнестрельное оружие, чтобы устроить стрельбу. Все принадлежности он спрятал в своей квартире, но довести дело до конца ему не удалось, благодаря оперативным действиям сотрудников УФСБ по Тюменской области.

Зайдя к нему домой, силовики обнаружили и изъяли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, аммиачную селитру, охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа и гаджеты для связи.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, сейчас молодой человек проходит по делу как подозреваемый в приготовлении к убийству двух или более лиц общеопасным способом. Он задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

Также силовики проводят следственные действия, чтобы закрепить доказательственную базу и выяснить все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.