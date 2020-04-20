Тюмень присоединилась к всероссийской акции #ОставайсяДонором

В национальный день донора крови в России, 20 апреля, тюменцам предложили присоединиться к всероссийской акции #ОставайсяДонором. Ее активными участниками стали волонтеры медики тюменского штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам. Чтобы все желающие ребята смогли сдать кровь, областная станция переливания крови предоставила передвижной пункт сдачи крови. Фура с медперсоналом припарковалась напротив штаба (ул. Геологоразведчиков, 6а).

Чтобы все желающие волонтеры-медики смогли сдать кровь, областная станция переливания крови приехала на спецмашине.Фото: Ирина Ромашкина

В режиме полной самоизоляции бывает непросто сочетать оставаться дома и оставаться верным своим убеждениям. Так вышло у студента Тюменского государственного медицинского университета Владимира Пештеряна. Он сдает кровь всякий раз, как только можно, а можно раз в 60 дней, но не более пяти раз в год.

– Мною руководит желание помочь, как бы банально и пафосно это не звучало. Еще донорство влияет на наше здоровье. Часто сдавая кровь, помогаешь своему организму активировать кроветворение, появляются новые кровяные тельца. Сегодня сдаю кровь шестой или восьмой раз, – поделился мнением донор.

Его компаньонка 19-летняя Кристина Бурка сдает кровь в третий раз. Начала еще в прошлом году: чтобы быть донором, даже специально набирала вес. За один раз медики берут 450 мл крови и несколько ампул для лабораторных исследований. Этот объем крови у человека восполняется уже к вечеру, объем витаминов и минералов восстановится через 60 дней, пояснили медсестры. Именно поэтому в следующий раз ребят ждут только через пару месяцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/774286" frameborder="0"></iframe> Тюмень присоединилась к акции #ОставайсяДонором.Тюменка Виктория Чайка впервые стала донором крови.Ирина Ромашкина

Впервые стала донором Виктория Чайка. Будущая медсестра, студентка Тобольского медколледжа заканчивает учебу в этом году, сейчас тюменка на дистанционке. Прежде Вика никогда не обсуждала эту тему в кругу медиков, не думала, что станет донором крови. Но, став волонтером штаба #МыВместе, Вика захотела присоединиться к акции.

В областной станции переливания крови предусмотрены все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19Фото: Ирина Ромашкина

Прежде чем сдавать кровь, ждет анкетирование. Затем потенциальных доноров ждет досмотр врачей – это так называемая регистрация донора, пояснила сотрудница станции переливания крови Рената Бастракова.

– Идеальный донор – с хорошим здоровьем. Опрашиваем, какие хронические заболевания есть, какие операции были. Смотрим, может ли человек быть донором или нет. Противопоказаний очень много, есть все на нашем сайте «Я – донор». Там есть перечень противопоказаний, информация о том, как проходит сдача крови, что перед этим надо делать – все. Среди противопоказаний – сердечно-сосудистые заболевания, все операции, которые были на внутренних органах, все эндокринные заболевания – все, что может передаться генетически, – пояснила Рената Бастракова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/774299" frameborder="0"></iframe> Доноры Тюмени сдали кровь в Национальный день донора в России.Студенты Тюменского государственного медицинского университета Владимир Пештерян и Кристина Бурка регулярно сдают кровь для переливаний. Будущие врачи убеждены, что это не только важная для пациентов добровольческая инициатива, но также полезная для здоровья доноров, ведь это способствует обновлению крови.Ирина Ромашкина

Руководитель тюменского исполкома Общественного Народного Фронта Роман Чуйко рассказал, что тоже хотел сдать кровь, но по противопоказаниям не допустили.

– Раньше я сдавал кровь, но сейчас, к сожалению, нельзя: десять лет назад переболел желтухой. Сейчас даже подошел к врачам и спросил. Мне объяснили, что все равно антитела остаются и сдавать кровь нельзя категорически, – рассказал Чуйко. – Акцией #ОставайсяДонором мы хотим обратить внимание наших жителей на то, что вне зависимости от ситуации с коронавирусом, жизнь остается жизнью. Борьба наших врачей за жизни людей, которые борются с онкологией, или получили травмы с большой потерей крови. И кровь, как нужна была раньше, так и сейчас она востребована. Мы призываем всех наших граждан становиться донором.

По законодательству переливание крови возможно только с группы в группу - при совпадении донора и реципиента. Самой редкой группой крови остается четвертая отрицательная (IV, R-). Самой нужной для переливания - вторая положительная (II, R+).Фото: Ирина Ромашкина

Он дополнил, что в областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) донорам рады ежедневно по будням с 8 до 14 часов. На станции соблюдаются все меры карантина. Чтобы зря не ходить, нужно заранее ознакомиться с памяткой на сайте «Я – донор».

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