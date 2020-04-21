2020-04-21T20:39:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 апреля 2020 г.: тысячам тюменцев не терпится узнать результаты своих анализов на коронавирус

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Тысячи тюменцев ждут своих анализов на коронавирус. Фото - pixabay.com.Тысячи тюменцев ждут своих анализов на коронавирус. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 апреля 2020 года. Тысячи тюменцев ждут своих анализов на коронавирус.

На самоизоляции по подозрению на коронавирус в Тюменской области находятся более трех тысяч человек. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских. Еще у более тысячи человек взяты материалы на анализы.

За прошедшие сутки на территории региона количество заболевших увеличилось на 36 человек. В общей сложности число инфицированных составило 290 человек. 28 выписаны, двое умерли. Остальные 260 остаются под присмотром врачей. Пятеро из них несовершеннолетние. Тяжелых по-прежнему шестеро, они подключены к аппаратам ИВЛ. Большинство же переносят заболевание практически без симптомов.

За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах, из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход, полностью выздоровели 427 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Пассажиропоток в тюменском аэропорту снизился на 85% по внутренним направлениям, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, по международным направлениям – на 100%. Теперь он работает с шести утра до семи вечера, ночью воздушная гавань закрыта.

В Тюменской области отменили весеннюю охоту на пернатую дичь. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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