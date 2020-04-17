2020-04-17T19:26:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области вводится усиленное патрулирование

Кроме того, отменены религиозные богослужения
Есен Абилькенов
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Александр Моор выступил с обращением к землякам. Фото со страницы Александра Моора в ВКонтактеАлександр Моор выступил с обращением к землякам. Фото со страницы Александра Моора в ВКонтакте
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Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона в связи со сложной обстановкой по распространению коронавируса. Он сообщил, что из-за участившихся случаев нарушения режима самоизоляции вводится усиленное патрулирование.

– Нам ни в коем случае нельзя создавать условия для распространения коронавирусной инфекции. Поэтому с завтрашнего дня на территории Тюменской области мы усиливаем патрулирование. В помощь к сотрудникам полиции и Роспотребнадзора выходят сотрудники Росгвардии, МЧС, добровольные народные дружины, – объявил губернатор.

Он обратил внимание на безопасность в связи с приближающимися религиозными праздниками.

– С глубоким уважением отношусь ко всем конфессиям. Это важнейшая часть жизни наших земляков. Но к сожалению, в мире есть примеры, когда религиозные центры становились очагами распространения коронавируса. Опасна любая скученность людей. Поэтому я принял непростое решение: всех, кто во время таких праздников ходит на религиозные службы, на время прошу воздержаться от этого и оставаться дома. Также запрещено посещать кладбища за исключением случаев проведения погребений. Это будут контролировать правоохранительные органы, – сообщил глава региона.

Для верующих принято решение организовать пять прямых трансляций с богослужений во время Великого поста. Первая уже прошла 5 апреля. В ночь с 18 на 19 апреля будет организована следующая трансляция с Пасхального богослужения в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля на канале «Тюменское время», а также в соцсетях. Ссылки на трансляции можно будет найти в группах регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Также глава региона подвел итоги развития эпидемиологической ситуации с на этой неделе, отметив, что за последние дни в регионе выявлено значительно больше заболевших, чем за все предыдущее время.

– Ситуация действительно напряженная. Если в прошлое воскресенье, 12 апреля, мы выявили 9 зараженных, то на этой неделе уже перешли на двузначные числа. В понедельник и вторник – по 14 человек, в среду уже 18, в четверг – 27, и сегодня плюс 34 человек. При этом в референс-центре на подтверждении находятся несколько десятков проб, – сообщил губернатор.

Самым печальным итогом стали смерть двух заболевших, а также то, что инфекция вышла за пределы областного центра. Выявлены случаи заражения в Тобольске, Ялуторовске, Уватском, Абатском районах. Высок риск распространения вируса в Ярковском районе.

Так, в ходе выявления контактов очагу в гостинице «Искра» были выяснены следующие факты. Рабочие одной из подрядных организаций, которые посещали гостиницу, а затем направились на выполнение работы на федеральной трассе в Ярковском районе, посещали магазин и банк. Им которым впоследствии был поставлен положительный диагноз. Соответственно, есть вероятность заражения в этих объектах, отметил глава региона.

– Самое печальное, что у нас 12 семейных очагов. Два очага по 4 человека, 3 очага по 3 человека и 7 – по два человека. Один из семейных очагов в Уватском районе возник из-за того, что люди грубейшим образом нарушили 120-е постановление : семейная пара в возрасте старше 65 лет нарушила режим самоизоляцию, встретилась со своими детьми. В результате сегодня один из членов этой семьи находится на искусственной вентиляции легких. А ведь этого можно было избежать, – отметил губернатор.

Он отметил, что существенно увеличено количество тестов. За весь период проведено более 34 тысяч тестирований. За последние сутки взято более двух тысяч тестов. По этому показателю Тюмень входит в шестерку лидеров среди всех регионов РФ. В регионе работают 8 лабораторий.

– Пока нет вакцины от коронавируса, самым эффективным способом избежать заражения остается самоизоляция и соблюдение социальной дистанции. Я прекрасно понимаю, что люди на самоизоляции очень сильно устали. Особенно понимаю мам, которые остаются дома с детьми, находящимися на дистанционном обучении, – на них выпала двойная нагрузка. А впереди теплые выходные, и велико желание выйти на улицу погулять. Но давайте проявим ответственность и будем соблюдать режим самоизоляции, – сказал Александр Моор.

Обращение к жителям Тюменской области по теме коронавируса / Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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