Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 апреля 2020 г.: еще один ребенок подхватил инфекцию

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 апреля 2020 года. Еще один ребенок подхватил инфекцию.

По информации Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заражения. Там отметили тревожную ситуацию распространения коронавируса среди несовершеннолетних – на сегодня зафиксировано 10 таких случаев (увеличение на один по сравнению со вчерашним днем).

– По-прежнему есть тяжелые пациенты, но в их состоянии наблюдаются улучшения. Пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У всех остальных заболевших состояние удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме, – комментирует оперштаб.

Отметим, что общее число заболевших в регионе за весь период – 357 человек, из которых 50 уже здоровы. За минувшие сутки выздоровели десять человек. За весь период режима повышенной готовности скончались трое тюменцев.

В обсерваторе «Градостроитель» находится 107 человек. На самоизоляции после возвращения из-за рубежа почти четыре тысячи граждан.