«За любым сильным комиком стоит сильная комикесса»: тюменская стендаперша обеспечила мужу место в полуфинале шоу «Сomedy Баттл»

Участница шоу «Comedy Баттл» Анюта Шамухаметова из Тюмени так поразила жюри, что в полуфинал прошел и ее супруг Руслан, который уже вылетел из проекта. Из-за этого Анюта так расстроилась, что совсем не могла собраться. И стендапер Алексей Щербаков предложил судьям: если тюменка выступит на ура, ее муж тоже пройдет в полуфинал.

Руслан Шамухаметов уже выступал в прошлом сезоне шоу «Сomedy Баттл». Тюменец дошел до финала проекта. Тогда его спутница жизни ликовала.

– Руслан в финале. Это счастье – видеть, как твой любимый человек достигает цели и покоряет вершины. И приятно осознавать, что всё это время я была рядом, наблюдала и верила, – собщала она в своих соцсетях.

В девятом сезоне «Comedy Баттла» Руслан прошел в финал. Фото со страницы Руслана Шамухаметова "ВКонтакте"

И все же Руслан вылетел. Силы не иссякли: пара решила бороться за победу в новом сезоне. По словам главы семейства, он очень хорошо относится к тому, что его жена начала заниматься юмором – получился некий семейный бизнес. В новом сезоне на выступлении в Москве что-то пошло не так. Несмотря на подготовку, жюри – Руслан Белый, Баста и Алексей Щербаков – решили, что шутки Руслана не тянут на место в полуфинале.

– Ну, вообще спойлер: я вылетел в этом этапе, но меня вернули благодаря очень сильному выступлению жены. Хочется перефразировать известную фразу: «За любым сильным комиком стоит еще более сильная комикесса», – убежден Руслан. – В прошлом году я дошел до финала и был достаточно близок к победе, но немного не хватило. В этом году захотел снова побороться за победу, но теперь решила принять участие и моя жена. Мы с ней разные участники, так что нельзя сказать, что это усиление, скорее увеличение шансов выиграть нашей семье.

Руслан Шамухаметов: «Если она выступает на отлично, то меня вернут. Она выступила круто и мы оба пришли в полуфинал». Фото: пресс-службы ТНТ

В анонсе программы говорится, что юмор девушки сломал главного из «Сomedy Баттла» – Руслана Белого. Пример одной из ее шуток:

– Я по национальности ханты, живу в чуме. Для москвичей объясняю – не в ЦУМе. У нас там тоже много шкур, но под каждого они не стелются.

Тюменская пара рада своим успехам на ТВ. Фото со страницы Руслана Шамухаметова "ВКонтакте"

Тюменской «Комсомолке» участница «Сomedy Баттла» Анюта Шамухаметова рассказала, что рада была побывать на шоу.

– Это был невероятный опыт, замечательные знакомства, но одновременно это было тяжело эмоционально перенести, потому что не покидало ощущение нереальности происходящего. Немного тяжело было сидеть и писать каждый день шутки, словно готовишься к экзамену за три дня. Тяжело было справиться с чувством тревоги перед выходом на сцену, но мой муж успокаивал меня постоянно. Также не всегда с радостью мне хотелось делиться информацией о своей жизни в стендапе, ведь всё, о чем я шучу, – правда, – утверждает юмористка.

Все выступления ребята сначала отработали на домашней сцене: они постоянные участники местных стендап вечеринок. Фото со страницы Анюты Шамухаметовой "ВКонтакте"

Самым сложным для нее стало публичное выступление, после которого девушка долго восстанавливалась психологически. И все же выступать ей очень нравится, «Сomedy Баттл» стал для нее ключом к миру, призналась Анюта.

– Во втором этапе передо мной выступал муж, и его скинули. Я очень-очень расстроилась, было обидно за него. Я вышла на сцену и долго не могла собраться, но Алексей Щербаков сказал, что если я хорошо выступлю, Руслана возьмут дальше. Меня словно переключило, как по щелчку. Это придало мне энергии, я решила сделать все возможное, чтобы мы вместе прошли дальше. Я собралась и выступила, почувствовала, что всё в моих руках и в конце два раза сымпровизировала. Жюри прекрасное, всегда хвалили, сказали, что я молодец. Руслан Белый сказал: «Конечно да! Я же не дебил». И ведущий Павел Воля принял решение, что мы с Русланом идем в полуфинал. Я была счастлива, – вспоминает тюменка.

За любым сильным комиком стоит еще более сильная комикесса, убежден Руслан. Фото со страницы Анюты Шамухаметовой "ВКонтакте"

А вот селфи с Волей и другими звездами ТНТ тюменцы не обзавелись. Семейство сочло, что это некультурно.

– Особенно стендап-комики Руслан Белый, Сабуров не любят, когда с ними фотографируются. Да и времени на это нет, – подытожила Анюта.

Дополним: в десятом сезоне «Comedy Баттл» участники борются за самый большой денежный приз в истории ТНТ – 5 миллионов рублей. Выпуск шоу с тюменцами можно посмотреть 17 апреля в 22.00.

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