2020-04-17T13:11:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года увеличилось на 34 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года увеличилось на 34 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года увеличилось на 34 человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 34 и составило 146 человек.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки в стране полностью выздоровели 286 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у жителя города Тобольска подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил в своем аккаунте в «Инстаграме» мэр Максим Афанасьев. Градоначальник заявил: «Мы вышли из зоны комфорта, и права на раскачку и уж тем более на ошибку у нас больше нет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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