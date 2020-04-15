2020-04-15T17:50:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 апреля 2020 г.: среди заболевших двое детей

Инфекция вышла за пределы Тюмени в районы области
Есен Абилькенов
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Случаи заболевания зафиксированы в Увате и ИшимеСлучаи заболевания зафиксированы в Увате и ИшимеФото: pixabay.com
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Сегодня заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в ходе брифинга подтвердила, что за прошедшие сутки число заболевших в регионе увеличилось на 18 человек и достигло в общей сложности 85.

Шестеро заболевших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. В числе зараженных – двое несовершеннолетних в возрасте от одного года до 18 лет, сообщила Ольга Кузнечевских. Только 13% из всех заболевших – люди в возрасте старше 65 лет.

– За исключением двух детей, остальные – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, то есть это трудоспособные молодые граждане. К сожалению, ситуация нарастает, – сказала замгубернатора.

Она отметила, что в результате постоянного нарушения самоизоляции появляются новые очаги заражения. Положительные анализы теперь фиксируются не только в Тюмени, но и в Увате, Ишимском районе. В обоих случаях произошел так называемый семейный занос инфекции.

– Мы наблюдает распространение контактных больных по итогам обследования гостиницы «Искра», которая пополнила число помещенных в обсерватор в «Градостроителе». Всего 12 семейных заносов, это 35 человек. Болеют целыми семьями, значит, кто-то в результате нарушения режима самоизоляции принес в них вирус. В муниципальных образованиях к этому отнеслись несерьезно, несмотря на то что самоизоляция распространяется не только на Тюмень, а на всю область, – отметила замгубернатора.

Также она в очередной раз обратила внимание на тему возобновления работы части предприятий Тюменской области. Ольга Кузнечевских напомнила об обязанности как руководителей предприятий, так и сотрудников, которые вышли на работу, обеспечивать безопасность и соблюдать все санитарные нормы. В том числе это касается организаций, где применяется вахтовый метод работы.

– Вы должны создать все условия, чтобы сотрудники предприятий не принесли инфекцию. Ситуация очень серьезная. Только соблюдением режима самоизоляции, дистанции, санитарных норм мы сможем в какой-то мере сдержать распространение инфекции, обезопасить по крайней мере своих близких. Не ходите в гости, не приглашайте никого к себе. Соблюдать все эти нормы не так сложно. Но пренебрежение ими чревато очень серьезными последствиями для вас и ваших близких, – призвала жителей региона Ольга Кузнечевских.

Новые данные о профилактике коронавируса в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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