Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 апреля 2020 г.: кладбища можно посещать только для похорон

Тюменцам запретили посещать храмы и кладбища. Соответствующие изменения в постановление № 120-п внес глава региона Александр Моор. Кладбища можно посещать только для похорон и для обращения за оформлением услуг по погребению.

До 30 апреля должны быть приостановлены все поездки граждан, в том числе частные и организованные, к местам паломничества, религиозного почитания, для участия в религиозных обрядах и церемониях.

В России проведено более полутора миллионов тестов на новую инфекцию. Тюменская область – в числе лидеров по этому показателю.

Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом. В период пандемии особенно высока вероятность заражения медиков, которые тесно общаются с пациентами.

Специально для работников сферы здравоохранения специалисты «ФабЛаб» Тюменского государственного университета совместно с центром робототехники и АСУ региона изготавливают медицинские щитки, которые как раз уменьшат риск возможного заражения.