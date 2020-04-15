2020-04-15T20:22:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 апреля 2020 г.: кладбища можно посещать только для похорон

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменские кладбища можно посещать только для похорон. Фото - pixabay.com.Тюменские кладбища можно посещать только для похорон. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам запретили посещать храмы и кладбища. Соответствующие изменения в постановление № 120-п внес глава региона Александр Моор. Кладбища можно посещать только для похорон и для обращения за оформлением услуг по погребению.

До 30 апреля должны быть приостановлены все поездки граждан, в том числе частные и организованные, к местам паломничества, религиозного почитания, для участия в религиозных обрядах и церемониях.

В России проведено более полутора миллионов тестов на новую инфекцию. Тюменская область – в числе лидеров по этому показателю.

Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом. В период пандемии особенно высока вероятность заражения медиков, которые тесно общаются с пациентами.

Специально для работников сферы здравоохранения специалисты «ФабЛаб» Тюменского государственного университета совместно с центром робототехники и АСУ региона изготавливают медицинские щитки, которые как раз уменьшат риск возможного заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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