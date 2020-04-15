Ни для кого ни секрет, что зубы нужно беречь смолоду. И делать это необходимо с появления первого зуба. Как правильно заботиться о молочных зубах рассказала детский стоматолог семейной клиники «Доктор Альбус», Татьяна Александровна Хандюкова.

Когда ждать первые зубы?

Среднестатистические данные говорят о том, что первые зубы появляются в 6 – 7 месяцев. Однако сегодня мы все чаще наблюдаем это и в 2 месяца, и в год. Собственно, то и другое является нормой.

Есть определенные предвестники, например высокое слюноотделение, снижение аппетита, капризность, нарушение сна, незначительное повышение температуры, покраснение, отечность десны, малыш все тянет в рот. Но все сугубо индивидуально, предвестников может и не быть.

Распространенное заблуждение родителей о том, что при прорезывании зубов поднимается высокая температура. Появление первых зубов может сопровождаться повышенной температурой, но не более 38°C, если температура тела малыша поднялась выше – это повод обратиться к врачу!

Прежде, чем начать ухаживать за зубами малыша, необходимо помочь им прорезаться. Главные помощники при прорезывании зубов:

1. Прорезыватель с охлаждающим эффектом, особенно если ребенка беспокоит зуд. Но то, что ребенок все тянет в рот, не означает, что у него чешется десна. Возможно, он просто познает мир. Здесь самое главное – гигиена. Когда появляются зубки, десна становится уязвимой, потому что это входные ворота для инфекции (микрораны, трещины).

В этот период главное – соблюдать правила:

2. Гели, гомеопатия. В этом вопросе самое главное – определить, что дело действительно в зубах. Нет однозначного ответа, помогает это или нет. Некоторые симптомы снимет, но опять же на время. И точно не ускорит процесс прорезывания зубов.

Некоторые гели содержат обезболивающий компонент, с ними необходимо быть максимально осторожными. Во-первых, чаще всего это лидокаин, который может вызвать аллергию. Во-вторых, эффект длится обычно минут 20 – 30, к тому же есть ограничения по количеству применений. В-третьих, гель растекается от тепла и может попасть ребенку в горло.

Еще один важный вопрос: когда идти с ребенком к стоматологу в первый раз?

С появлением первых зубов необходимо:

Ребенка более старшего возраста необходимо готовить к посещению стоматолога при помощи игр, сказкотерапии, мультфильмов. Подробнее о том, как подготовить ребенка к походу к стоматологу (гиперссылка на все предложение – https://doctor-albus.ru/o-kompanii/pamyatka/).

– С появлением самого первого зуба необходима тщательная и качественная гигиена. Для этого можно использовать силиконовый напальчник или дентальную салфетку. Когда большая часть зубов ребенка уже прорезалась, необходимо подключать зубную щетку по возрасту, зубную пасту, зубную нить на рогатке и монопучковую зубную щетку. При необходимости необходимо использовать минеральный гель, дентальные индикаторы гигиены полости рта и ирригатор. О том, когда и какие средства начинать использовать, скажет ваш стоматолог, – рассказала Татьяна Александровна.

Фото - семейная клиника «Доктор Альбус».

Тюменские мамы поделились своим опытом ухода за детскими зубами:

Алена Шнайдмюллер, мама четырех мальчиков, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области: «Очень важно смотреть, что детки кушают и пьют. У нас в рационе только чистая питьевая вода, соки и газировка исключены. В рацион стараемся включать меньше сладостей. Чистить зубы начинали до момента их появления (специальными насадками для пальца), таким образом у ребенка сразу появляется правильная привычка! Подбираем щетки и пасты по возрасту детей! После приема пищи полоскаем (по возможности) водой рот! Ну и, конечно, осмотр у детского стоматолога. Профилактика все же лучше, чем лечение».

Елена Кашкарова, мама троих девочек, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья»: «Не раз слышала, что малышам чистить зубы необязательно, что это лишняя трата времени мамы, у которой и так забот достаточно. К счастью, даже 15 лет назад уже можно было найти подробную информацию по уходу за полостью рта у маленьких детей. Я первое время обрабатывала десна и первые зубки марлевым бинтом, смоченным водой или раствором трав. Потом у нас были щетки-напалечники и маленькие зубные щетки. Когда дети подросли и стали учиться чистить зубы сами, я старалась превратить этот процесс в игру, чтобы им было интересно. А чтобы девочки чувствовали себя взрослыми и самостоятельными у них были свои песочные часы, по которым они засекали время чистки».

Виктория Саукова, мама дочки, бухгалтер: «Пока первого зуба у нас нет, но уже куплена первая зубная щётка для него. На случай неожиданного появления я готова! Слышала, что чистить надо начинать с самого первого зубика, чтобы не только гигиену соблюсти, но и начать вырабатывать привычку к этому занятию. Зубная щеточка куплена та, что на палец надевается, чтобы было удобно».