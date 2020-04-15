Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2020 года увеличилось на 18 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на восемнадцать и составило 85 человек.
За последние сутки в России подтверждено 3 388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки полностью выздоровели 292 человека.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1 986 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту выявления в гостинице «Искра» лиц, заболевших коронавирусом. Виновных привлекут к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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