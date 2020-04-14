Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 апреля 2020 г.: безответственные посетители заражают врачей в поликлиниках

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в ходе сегодняшнего брифинга обратила внимание на безответственное отношение некоторых граждан к соблюдению режима самоизоляции. В результате число заболевших растет, в их рядах оказываются и сотрудники медицинских учреждений.

Она напомнила, что за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в области пополнилось на 14 человек, в итоге общее число зараженных за всё время составило 67. Из них 10 уже выздоровели, один скончался. Под контролем медиков в областной инфекционной больнице остаются 56 человек.

– К сожалению, число положительных анализов растет ежедневно. И это результат того, что жители не соблюдают режим самоизоляции в том объеме, в котором его предписано соблюдать, – сказала замгубернатора.

Она подтвердила информацию, что среди заболевших есть и медицинские работники. Это пока единичные случаи.

– Но они есть. И это результат безответственного отношения конкретных людей, которые вопреки предписаниям посещали поликлиники без особой надобности, подвергая опасности и себя, и врачей, и окружающих. Медицинские работники находятся на первой линии опасности, – сказала Ольга Кузнечевских. По ее словам, до 40 процентов посетителей поликлиник приходят туда не по экстренным случаям.

– Есть еще одна проблема. На сегодняшний день основная масса заболевших – люди, которые контактировали с теми, кто вернулся из Москвы, были в командировке, бывали в гостях и так далее, сами куда-то вылетали уже в период повышенной готовности. И есть случаи, когда они скрывают эту информацию. И это очень плохо. Как показывает статистика, если один человек скрыл свои возможные контакты с теми, кто был за пределами области и мог получить заражение, число контактов увеличивается в 8 – 10 раз, – сказала Кузнечевских.

Она обратила внимание на самоотверженность сотрудников медучреждений, которые работают очень ответственно, несмотря на риск. Поэтому замгубернатора призвала жителей более ответственно отнестись к режиму самоизоляции и не подвергать опасности здоровье тех, кто первым приходит на помощь.