2020-04-14T11:08:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 апреля 2020 г.: более 3 тысяч предприятий возобновили деятельность

На работу вышли около 170 тысяч жителей региона
Есен Абилькенов
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На работу вышли около 170 тысяч жителей регионаНа работу вышли около 170 тысяч жителей регионаФото: pixabay.com
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Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в ходе сегодняшнего брифинга рассказал об условиях возобновления работы части предприятий в регионе. Он отметил, что руководители компаний и собственники бизнеса должны со всей ответственностью подойти к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима при оказании услуг. На сегодняшний день допуск получили предприятия из ряда отраслей, имеющих важное значение для жизнедеятельности в регионе. При этом часть компаний остаются в режиме нерабочих дней.

– Эта задача осложняется тем, что на работу вышли более 170 тысяч граждан. В результате может происходить достаточно большое количество возможных контактов. Задача предприятий обеспечить соблюдение масочного режима, температурный контроль и других требований, прописанных в чек-листе, – сказал Пантелеев.

От этого будут зависеть дальнейшие действия руководства области по допуску предприятий из других отраслей. Правительство ведет работу по расширению списка видов деятельности, по которым в дальнейшем будет разрешено возобновить работу. С субботы специалисты отраслевых департаментов и подразделений проводили проверки на предприятиях, которые подали уведомления о намерении начать работу.

Он пояснил, что уведомления о возобновлении деятельности необходимо направлять даже в тех случаях, когда работа большинства сотрудников ведется удаленно. Исключение составляют компании, не имеющие офисов и состоящие из нескольких сотрудников, которые и до введения режима нерабочих дней работали дистанционно.

Андрей Пантелеев сообщил, что постановлением правительства разрешена деятельность нотариусов, организаций, занимающихся обслуживанием и ремонтом строительной техники и других сфер. В то же время эти организации должны соблюдать режим дистанционного обслуживания.

– Мы должны принять эту дистанционную модель, привыкнуть, что мы впредь не будем работать так, как это было раньше. Теперь это делается так: оформляется предзаказ, человек приезжает, оставляет оборудование, его обслужили, отремонтировали, созвонились и договорились о времени, когда получить оборудование обратно. Без очередей, – пояснил замгубернатора.

Он также сообщил, что СТО могут оказывать услуги только для предприятий, а также для частных владельцев грузового транспорта. Обслуживать население станциям пока запрещено. Торговые предприятия, предлагающие товары и услуги для садоводов, могут работать только в дистанционном формате.

Работа тюменских организаций в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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