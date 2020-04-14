2020-04-14T09:32:23+03:00
Общество

«Мы мечтали о родовом поместье». О трех поколениях семьи, живущих в одном доме

Как в семье из 16 человек почитают древние традиции и отмечают праздники
Есен Абилькенов
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В этой большой дружной семье почитают традиции. Фото: архив семьи ПодкорытовыхВ этой большой дружной семье почитают традиции. Фото: архив семьи Подкорытовых
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Эта удивительная семья воплотила свою мечту. Сегодня три поколения дружно живут в одном большом доме, делят на всех и быт, и праздники. Это 16 человек: родители Николай Аркадьевич и Мария Иосифовна Пискун, а также трое детей и их семьи. О том, как возникла мечта построить родовое поместье, какие традиции соблюдают в большом семействе, рассказала представительница второго поколения, средняя дочь Николая Аркадьевича и Марии Иосифовны – Надежда Подкорытова.

– Идея создать свое родовое гнездо у нас появилась лет 20 назад. Тогда мы жили в Лангепасе. Казалось бы, это какая-то далекая мечта. Но восемь лет назад мы все же воплотили ее в жизнь: переехали в Тюмень, приобрели небольшой участок и начали строить поместье. Больше всего этого хотела мама, чтобы все ее дети жили с ней рядом, – делится Надежда Николаевна.

Ее родители – коренные белорусы. У родителей мамы в семье было пятеро детей, у отца – четверо.

В родовом поместье. Фото: архив семьи Подкорытовых

В родовом поместье. Фото: архив семьи Подкорытовых

– Когда на выходные и праздники мы собирались у бабушки и дедушки в деревне, это был праздник счастья! Столько родственников, что яблоку негде упасть! Сдвигались все столы в доме, чтоб разместить всех покушать, стелились все матрасы на полу, чтоб всем хватило места спать, а самым смелым разрешалось идти спать на сеновал. Вечерние посиделки и песни у костра… Все это было в моем детстве, – пишет Надежда Подкорытова в презентации для конкурса «Семья года».

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году было принято решение перебраться из Белорусской ССР на Тюменский север, где в те времена трудился отец семейства Николай Аркадьевич.

– Лагнепас – город нефтяников, который строили в основном белорусы. Там мы и обосновались. В Лангепасе же я познакомилась со своим будущим мужем.

Семье самой Надежды Николаевны и ее супруга Станислава Владимировича Подкорытовых в этом году исполняется 25 лет. У них пятеро детей – трое родных и двое приемных. Самой старшей Ангелине 19 лет, Алексею – 15, Никите – 10, Марии – 8, Антону – 6 лет.

Один из праздников. Фото: архив семьи Подкорытовых

Один из праздников. Фото: архив семьи Подкорытовых

Также в родовой усадьбе живет старший брат Надежды Александр и младшая сестра Вера со своими семьями. В двухэтажном доме места хватает всем.

– Не скрою, бывает непросто всем найти общий язык друг с другом, учитывая разницу в возрасте. У родителей свои взгляды на жизнь, у нашего поколения – свои. А про детей и говорить нечего – сами знаете, как они подвержены современным веяниям. Тем не менее мы всегда помним, что в каждом из нас живет маленький ребенок, чтобы не допускать конфликтов, а всегда обращаться к тому, что нас объединяет.

Именно опора на традиции и непреложные семейные ценности помогает поддерживать взаимопонимание. В семье таких традиций много, часть из них связана с древними праздниками, которые по сей день почитаются в родной Беларуси.

– Наш любимый – обряд умывания на Пасху. Традицию отмечать этот праздник ввели еще мои родители. Существует множество пасхальных обрядов, которым мы следуем. Более того, мы пристрастили к празднованию Пасхи всю округу – а живем мы в поселке Плеханово. Устраиваем игры, обряды и так далее. Теперь соседи тоже, как и мы, с нетерпением ждут этого праздника, интересуются у нас, какая будет программа. Со временем мы взяли на себя инициативу организовывать различные праздники в поселке, став своего рода массовиками-затейниками. И дети, и взрослые с радостью подхватили наш порыв. Вот и в этом году соседи, уже не сговариваясь, готовятся отмечать Пасху: будем красить яйца, готовить куличи и так далее. Само собой, отмечать будем с учетом всех требований режима самоизоляции, – говорит Надежда Николаевна.

Дожинки. Фото: архив семьи Подкорытовых

Дожинки. Фото: архив семьи Подкорытовых

Теперь в Плеханово с подачи семьи Подкорытовых весело в несколько дворов проводят и Масленицу, и другие праздники. Взрослые готовят угощения, дети делают поделки, рисунки.

– На Новый год у нас, еще в Лангепасе, появилась традиция ходить в лес – искать «красавицу». Отец тогда сказал, что пока он жив, у нас на праздник будет стоять только живая елка. Мы и теперь выбираем самую красивую елку всей семьей, – замечает Надежда Николаевна.

Также к новогодним праздникам сформировалась традиция приобретать по новой игрушке на елку. Какие-то из них существуют в семье еще с советских времен. И каждая из них хранит разные семейные воспоминания и предания.

– Еще мы в обязательном порядке всей семьей устраиваем обливания на Крещение. Это не только любимая забава наших детей, но и родителей. Мы сами придерживаемся здорового образа жизни, закаляемся, и детей к этому приучаем.

Представительницы младшего поколения семьи. Фото: архив семьи Подкорытовых

Представительницы младшего поколения семьи. Фото: архив семьи Подкорытовых

Еще один ритуал – зазывание весны.

– Мы идем с детьми в лес, находим березу, просим, чтобы она поделилась с нами своим соком. А дня через 3–4 дня возвращаемся к этой березе с хлебом, чтобы поблагодарить ее за дары. И устраиваем небольшой пикник. Правда, не знаем, получится ли соблюсти традицию в этом году с учетом ограничений из-за коронавируса. Будем думать, – делится представительница большой дружной семьи.

Осенью родители с детьми ходят в лес, чтобы пошуршать листьями. Этот ритуал появился относительно недавно. Как отмечает Надежда, это помогает обрести душевный покой и единение с природой.

Определенные обряды связаны с посевной, уборкой урожая и подобными традиционными деревенскими событиями, которые всегда играли важную роль в жизни славян с незапамятных времен. Это восходит к белорусским корням, где такие традиции сохранились лучше.

– Хоть мы и уехали из Беларуси более 30 лет назад, родители сохранили любовь к древним народным обрядам. Наверное, поэтому нас всех тянуло к природе. Отсюда и мечты о своем участке и семейном гнезде.

Кулинарные традиции также связаны с национальными корнями. Это и знаменитые белорусские драники, и пироги, и хлеб по бабушкиным рецептам, и многое другое. А еще белорусское блюдо под забавным названием «бабка».

– В итоге так и говорят: сегодня съели «бабку», – смеется Надежда.

Также в этой семье очень любят путешествовать и устраивать походы. К этому активно привлекается и младшее поколение.

Теперь праздники отмечают всем поселком. Фото: архив семьи Подкорытовых

Теперь праздники отмечают всем поселком. Фото: архив семьи Подкорытовых

– Мы за детей спокойны: если что – кашу из топора сварят, от одной спички костер разожгут, в общем, в лесу не пропадут. В нашей семье скучно не бывает. Мы всегда что-нибудь придумываем, – добавляет многодетная мама.

Преемственность поколений, почитание старших, взаимопомощь и поддержка друг друга – вот те основы, которые служат объединению семьи, отмечает Надежда Николаевна. В современном мире, когда все больше людей предпочитают жить в одиночестве или погружаться в виртуальную реальность, сохранение семейных ценностей приобретает особое значение, добавляет Надежда Подкорытова.

СКАЗАНО

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова:

– В такой семье даже в период самоизоляции точно не будет скучно! Очень много интересных и порой необычных для нас традиций и обрядов делают жизнь семьи еще интереснее и насыщеннее, объединяют семью. А еще это колоссальный опыт для детей – они учатся выстраивать отношения и находить общий язык в большой семье, уважать чужое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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