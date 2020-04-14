Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 апреля 2020 г.: тюменцы выходят на работу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 апреля 2020 года. Тюменцы выходят на работу.

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил, что руководители компаний и собственники бизнеса должны со всей ответственностью подойти к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима при оказании услуг. На сегодняшний день допуск получили предприятия из ряда отраслей, имеющих важное значение для жизнедеятельности в регионе.

Тюменские медсестры просят тюменцев оставаться дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем. Они рассказали, в каких условиях им приходится работать, в частности о костюмах, в которых они ухаживают за больными коронавирусом пациентами.

На окнах и балконах нескольких многоквартирников Тюмени появились надписи «Дома классно», «Котик рядом 24/7», «Творю, не выходя из дома», «Дома счастье», «Дома по своей воле». Таким образом местные студенты рассказывают горожанам о плюсах самоизоляции.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту выявления в гостинице «Искра» лиц, заболевших коронавирусом. Виновных привлекут к ответственности.