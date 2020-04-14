Завод Vestas и РОСНАНО впервые поставит свою продукцию на экспорт

На площадке завода по производству лопастей для ветроустановок «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» в Ульяновске прошла торжественная церемония отгрузки первой продукции, предназначенной для экспорта в Данию. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, посол Королевства Дания в России Карстен Сендергорд, председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и генеральный директор «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» Кимал Юсупов. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Партия из 48 лопастей была отправлена с площадки ульяновского предприятия «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» заказчику в Данию для строительства нового ветропарка. Экспорт одного из ключевых компонентов ветроустановки, локализованного в России, осуществляется впервые в истории отечественного энергомашиностроения.

Из Ульяновска лопасти, каждая длиной 62 метра и весом 12,5 тонны, будут перевезены грузовым автотранспортом в порт Тольятти, откуда водным путем на двух судах их доставят в Данию к середине мая. Оборудование предназначено для турбин Vestas марки V126 единичной мощностью 3,45 МВт и позволит покупателю построить 55 МВт новой ветрогенерации.

– Первый экспорт лопастей – важное событие не только для отрасли возобновляемой энергетики, но и для экономики нашей страны в целом. Производство компонентов для ветроустановок Vestas локализовано, помимо Ульяновска, в Нижегородской и Ростовской областях. Подобные проекты надо тиражировать и в других регионах. Правительство РФ поддерживало и будет поддерживать создание новых высокотехнологичных производств в этой сфере. В рамках программ поддержки возобновляемой энергетики к 2024 году будет построено более 5 ГВт генерирующих объектов, работающих на энергии солнца, ветра и воды. Учитывая важность развития возобновляемой энергетики, а также необходимость усиления индустриальных компетенций и обеспечения экспорта высокотехнологичного оборудования и услуг данной отрасли в будущем, Правительство РФ продолжит курс на поддержку этого направления и после 2024 года, – сообщил зампред Правительства РФ Юрий Борисов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в свою очередь отметил, что регион, который он возглавляет, гордится тем, что стал колыбелью отечественной ветроэнергетики. Именно здесь был возведен первый ветропарк мегаваттного класса, локализовано производство лопастей для ветроэнергетических установок. Также на базе Ульяновского государственного технического университета запущены программы подготовки кадров для новой отрасли.

– Завод Vestas и РОСНАНО в Ульяновске вновь подтверждает статус первопроходца отечественной ветроэнергетики. Первая поставка российского ветроэнергетического оборудования на экспорт означает, что мы полностью выполняем взятые на себя обязательства в рамках специнвестконтракта. Мы гордимся, что ульяновские лопасти найдут применение в Дании, на родине мировой ветроэнергетики, которая на сегодня является мировым лидером отрасли, – заявил председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Президент Vestas в Северной и Центральной Европе Нильс де Баар также отметил, что Vestas рад тому, что полностью выполняется обязательство завода по экспорту, предусмотренное специальным инвестиционным контрактом. По его словам, первая экспортная поставка 48 лопастей является еще одним важным шагом для российской ветроэнергетики, и в нем, несомненно, есть заслуга каждого сотрудника завода.

Отметим, что предприятие «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», запущенное в декабре 2018 года, производит композитные лопасти для турбин ВЭУ, не имеющие аналогов в РФ. Производственная площадка расположена на территории авиационного кластера в Ульяновске. Лопасти предназначены для ВЭУ мощностью от 3,4 до 4,2 МВт. В 2020 году планируется выпустить более 250 лопастей, а в 2021 году – нарастить производство продукции до 300 лопастей в год.

Партнерами проекта выступают Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Ульяновский наноцентр ULNANOTECH и «Аквилон». Объем инвестиций составил более двух миллиардов рублей. На высокотехнологичном предприятии создано более 400 рабочих мест.

Уникальное производство компонентов ВЭУ создано в рамках специального инвестиционного контракта между «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», Министерством промышленности и торговли РФ и Ульяновской областью. СПИК, заключенный на восьмилетний срок, стал первым в отечественном энергомашиностроении. В обмен на обязательство со стороны СП создать производство промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ, механизм гарантирует стабильность налоговых и регуляторных условий для успешного трансфера технологий.

Датская Vestas – мировой лидер в производстве ВЭУ – совместно с РОСНАНО осуществляет трансфер технологий ветроэнергетики и наращивает в России свои производственные мощности. Производство лопастей в Ульяновске стало одним из ключевых этапов программы локализации оборудования ветроэнергетики в России (вклад в степень локализации ВЭУ – 18%). Vestas выбрана поставщиком оборудования ВЭУ для Фонда развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе АО «РОСНАНО» и ПАО «Фортум»), реализующего проекты строительства ветропарков общей мощностью более 1800 МВт до 2023 года.