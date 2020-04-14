Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 апреля 2020 года увеличилось еще на 14 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на четырнадцать и составило 67 человек.

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода, полностью выздоровели 224 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что одна из сотрудниц тюменской гостиницы «Искра» оказалась зараженной. Она помещена в инфекционную больницу. Проведены мероприятия по определению контактных лиц.

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