Центр занятости предложил жительнице Тюмени работу в салоне эротического массажа

С неожиданными предложениями о работе столкнулись жительницы Тюмени, которые в период нерабочих дней встали перед выбором поиска работы. Те, кто обращается в Центр занятости населения, получают на выбор ряд вакансий по запросу в зависимости от профессии и рода деятельности.

Как сообщили жители города, в числе прочих попадаются и, прямо скажем, пикантные предложения о работе. Однако выясняется это уже в процессе дальнейшего общения. Речь идет о должностях в заведениях, которые именуют себя массажными салонами. А заявленные должности могут подразумевать оказание различных услуг, не прописанных в вакансии.

Именно в такой ситуации оказалась одна из безработных жительниц Тюмени, получив из банка вакансий неординарное предложение о работе хостес в салоне эротического массажа «Райский теремок». Если зайти на сайт этого заведения, то можно сделать предположение, какого плана компетенции у сотрудников здесь наиболее востребованы.

Предложение выглядит весьма выгодным: соискательница может быть с отсутствием опыта, обещан высокий заработок, соцпакет, общение с интересными людьми и гостями с высоким уровнем дохода. Правда, это подразумевает работу в ночную смену.

Тем удивительнее, как подобная вакансия оказалась в базе Центра занятости населения. Однако в департаменте труда и занятости Тюменской области пояснили, что при размещении вакансии данное заведение никаких норм не нарушило, ловко обойдя модерацию.

– Мы благодарны журналистам и жителям за сигнал. О том, что эта организация оказывает всевозможные услуги, которые вызывают вопросы у населения, она в своих данных, разумеется, не сообщала. При размещении вакансии компания в графе «вид деятельности» указала «физкультурно-оздоровительный», наименование вакансии – администратор. Поэтому сомнений относительно характера предлагаемой работы не возникало, – отметили в пресс-службе департамента.

Названия программ говорят сами за себя. Фото: сайт компании-работодателя

Региональное ведомство направило в адрес компании письменный запрос, поскольку по указанным телефонам и прочим контактам никто не отвечает. Скорее всего, организация добросовестно соблюдает режим нерабочих дней, предположили в департаменте, поэтому никто не выходит на связь.

– На сегодняшний день вакансия снята. Несмотря на большой объем данных, поступающих в базу по вакансиям от работодателей, все они проходят модерацию. Специалисты департамента следят за соблюдением норм и требований законодательства на предмет сведений дискриминационного характера. В вакансии, о которой идет речь, никаких признаков дискриминации по полу, возрасту и так далее не было. Соответственно, работодатель скрыл некоторые данные, обойдя ограничения, – подчеркнули в департаменте.

Стоит отметить, что на сегодня в банке данных тюменского Центра занятости размещено около тысячи вакансий.