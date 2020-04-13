Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 апреля 2020 г.: медики – первая линия обороны

Замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Она подтвердила информацию о том, что за прошедшие сутки выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19.

– На сегодняшний день по области за все время зафиксировано 53 заболевших. 9 было выписано. Сегодня выписываем еще одного человека. К сожалению, был один летальный исход. Под контролем врачей остаются 42 человека, – сообщила она текущие данные.

Эти люди наблюдаются в инфекционной больнице. Пятеро из них находятся в реанимации, трое подключены к аппаратам ИВЛ. Как отметила Ольга Кузнечевских, нарастание статистики сейчас происходит в связи с внутренними контактами между людьми, а не по причине завоза инфекции извне. Это еще раз говорит о необходимости соблюдать все предписания и профилактические меры, добавила заместитель губернатора.

Она дала пояснения по эвакуации гостей из гостиницы «Искра» в минувшие выходные. Выяснилось, что одна из сотрудниц гостиницы оказалась зараженной. Она помещена в инфекционную больницу. Проведены мероприятия по определению контактных лиц. Всего в больнице сегодня находятся пять человек из этой гостиницы для подтверждения анализов. Остальные помещены в обсерватор.

– Положение серьезное, поскольку со слов данной сотрудницы, сложно понять, каким образом была занесена инфекция. Но работа в этом направлении ведется, в том числе следственными органами УМВД и СКР, – подчеркнула Кузнечевских.

Она пояснила, что в инфекционной больнице есть запас коечного фонда даже на случай, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию. Особое внимание уделяется безопасности медицинских сотрудников, занятых в лечении заболевших коронавирусом.

– Медработники, которые непосредственно работают с положительными больными, еженедельно проходят тестирование. Это первая линия безопасности. Важно, чтобы сами медики были здоровыми, находились в безопасности и были обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, – сказала замгубернатора.

Она в очередной раз напомнила, что плановый прием в поликлиниках приостановлен. Поэтому не следует посещать медучреждения без крайней необходимости.

– Если вы себя почувствовали плохо, вызовите врача на дом. Вы видите, что число пациентов с положительными анализами нарастает. Мы не можем точно выявить по всем случаям, где именно они заразились. Поэтому находитесь дома, соблюдайте дистанцию, масочный режим. Соблюдайте режим самоизоляции еще строже, чем раньше, – призвала Ольга Кузнечевских жителей региона.