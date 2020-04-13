Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 апреля 2020 года увеличилось на 14 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на четырнадцать и составило 53 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, за последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по стране полностью выздоровели 179 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре выписан еще один излечившийся, всего выздоровели девять пациентов. Врачи продолжают лечение 29 человек. В больнице находятся 42 человека.