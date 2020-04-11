2020-04-11T17:03:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюменской области, последние новости на 11 апреля 2020: 71 человека поместили в «Градостроитель»

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 11 апреля 2020 года, самые важные события
Ирина Ромашкина
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В реабилитационный центр «Градостроитель» на обсервацию посетили 71 человекаВ реабилитационный центр «Градостроитель» на обсервацию посетили 71 человекаФото: Ирина Ромашкина
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Постояльцев гостиницы «Искра», а также дома «Милосердие», находящегося в том же здании, поместили в тюменский реабилитационный центр «Градостроитель». Всего на обсервацию закрыли 71 человека. Как сообщает оперативный штаб Тюменской области, все они могли контактировать с людьми, у которых подтвержден коронавирус.

– В гостинице «Искра» выявлены лица с COVID-19. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу. У всех остальных, проживающих в данной гостинице, забрали биоматериал для исследований. Принято решение транспортировать их в «Градостроитель», –пояснил начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины департамента здравоохранения Тюменской области Игорь Крючков.

Ранее «Комсомольская правда» - Тюмень» сообщала, что 11 апреля еще у восьми тюменцев подтвердили коронавирус, все зараженные COVID-19 – из второй волны контактов. Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, которая выступила в прямом эфире оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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