Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 апреля 2020 года: в регионе восемь новых случаев заражения коронавирусом

У восьми тюменцев подтвердили коронавирус, все зараженные COVID-19 – так называемая вторая волна контактов. Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, которая выступила в прямом эфире оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.

– К сожалению, мы приросли с вами на восемь человек за сутки. Мы получили положительные подтверждения анализов еще у восьми человек. Все эти лица являются второй волной контактов. Это говорит о том, что люди получили заражение, никуда не выезжая, непосредственно в Тюмени контактируя с приехавшими из-за границы. Либо это те люди, которые нарушали самоизоляцию, в период предписанного им карантина посещали места общего пользования, имею в виду магазины, аптеки и всё остальное. Таким образом, у нас пошло заражение тех людей, которые никуда не выезжали, – уведомила жителей региона замгубернатора.

В настоящее время оперштаб Тюменской области отрабатывает контакты зараженных восьми человек. Все они находятся в изоляции в областной инфекционной больнице. По словам Ольги Кузнечевских, ситуация осложняется именно тем, что контакты второй и третьей волны очень сложно найти.

– За прошедшие сутки у нас случилась смерть одного из пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Это женщина 66 лет, которая по семейным причинам вылетала в Москву. Вернулась уже заболевшей, сразу была помещена в клинику, но ситуация с ее здоровьем ухудшалась ежедневно. Она находилась на ИВЛ, но сопутствующие диагнозы, прежде всего это сердечно-сосудистые заболевания, не позволили справиться организму с коронавирусом, – пояснила замглавы региона. – Мы выражаем свое соболезнование семье и близким. Мы понимаем, что это тяжело. Но, к сожалению, не всегда можем предвидеть данную ситуацию.

Она подытожила, что на сегодняшний день, 11 апреля, 30 жителей Тюменской области были заражены коронавирусной инфекцией. Семь человек выписали ранее, а сегодня из инфекционной больницы выписывают еще одного выздоровевшего. Всего к данному моменту в регионе восемь выписанных. Под наблюдением остается 22 больных. Четверо из них в тяжелом состоянии. Один сегодня учится дышать самостоятельно. Трое находятся на ИВЛ. Состояние остальных удовлетворительное.

– Еще раз обращаюсь к жителям Тюмени и Тюменской области. Ситуация идет с нарастанием. Поэтому сегодня от нас с вами зависит, каким образом мы будет справляться с этой ситуацией. Врачи делают всё возможное, всё необходимое. Органы ОВД тоже работают напряженно. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы обезопасить вас, ваших близких. Я призываю вас помочь нам, – сказала Ольга Кузнечевских. – Обращаюсь к руководителям учреждений и предприятий, которые работают либо планируют приступить к работе. С этого момента вы несете солидарную с нами ответственность за своих сотрудников. Будьте бдительны и будьте очень ответственны ко всем тем мерам, которые вы обязаны создать у себя на производстве.

В магазинах и прочих местах скопления людей необходимо повысить бдительность: обеспечить дистанцию 1,5 – 2 метра, соблюдать нахождение минимального количества людей в помещении, проводить проветривание и дезинфекцию.

– Нам придется сегодня ужесточать меры контроля. Мы будем это делать и по режиму самоизоляции, и по режиму начала работы тех предприятий, организаций, которые подали заявку для того, чтобы начать работу с 13 апреля, – заявила Ольга Кузнечевских.

В Тюмени 11 апреля 2020 года: 22 жителя больны коронавирусом, семь человек вылечились, один умер.Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнеческих сообщила, что меры режима самоизоляции в регионе ужесточат

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