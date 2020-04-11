2020-04-11T08:42:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Первая смерть от коронавируса в Тюмени: умерла женщина, которая недавно вернулась из Москвы

У пациентки были хронические заболевания
Ирина Ромашкина
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В Тюмени первый случай смерти от коронавируса.В Тюмени первый случай смерти от коронавируса.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Утром 11 апреля оперштаб Тюменской области сообщил о первом летальном исходе из-за коронавирусной инфекции в регионе. Жертвой COVID-19 стала пожилая женщина.

Известно, что пациентка прилетела из Москвы, ей было 66 лет. У женщины были сопутствующие хронические заболевания.

– С первого дня, по оценкам врачей, она была в тяжелом состоянии и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но женщина скончалась, – сообщает оперштаб Тюменской области.

Это первый случай смерти от коронавируса в Тюменской области. Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что в областном центре ухудшилось состояние двоих больных коронавирусом, находящихся в инфекционной больнице. На искусственной вентиляции легких находилось пять пациентов.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 апреля 2020 года составило 15 человек. Напомним, что в Тюменской области действует режим повышенной готовности. Людям группы риска, в особенности жителям старше 65 лет, необходимо оставаться дома.

Напомним, Тюмень стала одним из двух российских городов, обнаруживших коронавирусу прилетевшей из Китая студентки. Она почувствовала недомогание, в связи с чем ее сразу же госпитализировали в тюменскую «инфекционку». Позже результаты лабораторных исследований подтвердили диагноз. Девушку успешно вылечили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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