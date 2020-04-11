2020-04-11T05:44:42+03:00
Общество

Погода в Тюмени: выходные будут теплыми

Воздух прогреется до +15
Ирина Ромашкина
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11 апреля 2020 года православные христиане отмечают Лазареву субботу11 апреля 2020 года православные христиане отмечают Лазареву субботуФото: Ирина Ромашкина
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11 апреля, в субботу, в Тюмени солнечно, переменная облачность, без осадков.

По прогнозам синоптиков, в областной столице осадков не ожидается. Будет юго-западный, южный ветер 5-10 метров в секунду, температура днем +10… +15 градусов, ночью -2… +3 градуса.

12 апреля будет также переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха достигнет +13 градусов.

11 апреля 2020 года православные христиане отмечают Лазареву субботу. Это суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели Великого поста. В этот день православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Согласно Ветхому Завету Иисус воскресил Лазаря, и он с тех пор прожил еще 30 лет.

Воскрешение Лазаря почитается как одно из самых важных чудес, совершенных Христом за время его земного пути. Это символ того, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и надежда на грядущее воскресение всех умерших, кто веровал во Христа и исполнял его заповеди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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