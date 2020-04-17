2020-04-17T20:45:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 апреля 2020 г.: казаки помогут полицейским патрулировать улицы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Казаки помогут полицейским патрулировать улицы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Казаки помогут полицейским патрулировать улицы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 апреля 2020 года. Казаки помогут полицейским патрулировать улицы.

В Тюмени в праздничные дни на охрану общественного порядка выйдет увеличенное количество полицейских патрулей. Стражи порядка вместе с росгвардейцами, народными дружинниками, казаками и представителями органов власти будут контролировать соблюдение установленных в регионе ограничительных мер.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в настоящее время находится на карантине. Здесь проводят тотальную дезинфекцию.

Депутаты поддержали предложение мэра Тюмени Руслана Кухарука по снижению налоговой нагрузки. Проект приняли единогласно на прошедшем накануне заседании Тюменской городской думы.

В Тюменской области зарегистрированы случаи завоза инфекции из других регионов, а также контактировавших с ранее подтвержденными заболевшими.

Тюменцам предлагают провести акцию «Бессмертный полк» в этом году в новом формате. С идеей выступили единороссы.

Роспотребнадзор выявил нарушения на возобновивших работу тюменских предприятиях. Не все работодатели запаслись медицинскими масками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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