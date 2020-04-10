Александр Моор: в Тюмени торговые центры и общественные места будут закрыты до 30 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 апреля 2020 года. В Тюмени торговые центры и общественные места будут закрыты до 30 апреля. Об этом сообщил сегодня, 10 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор.

– На сегодняшнее утро мы имеем 19 подтвержденных анализов на новую коронавирусную инфекцию. Совершенно точно, что мы не достигли пика. Это означает, что это количество может увеличиться. Считаю абсолютно обоснованными меры, которые мы предпринимаем, и меры, которые необходимо предпринять в будущем, – сообщил губернатор.

Александр Моор заявил, что подписал постановление, в соответствие с которым сдвигается с 12 на 30 апреля запрет на работу торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания и бытовых услуг. Также до 30 апреля будут закрыты все парки, скверы, набережные, детские спортивные площадки, места массового отдыха.

– С 13 апреля появится возможность работы большого количества предприятий, в первую очередь промышленности и строительства. Сейчас предприятия активно направляют уведомления, на этот момент их поступило более 6600. Все они обрабатываются: кому-то будет разрешено работать, кому-то – нет (в зависимости от качества документов). В любом случае к 13 апреля появится реестр компаний, которым будет разрешено работать, – рассказал глава региона.

Он отметил, что власти ежедневно следят за развитием санитарно-эпидемиологической ситуации, за экономической ситуацией. По его словам, самое сложное – это точно найти баланс между ограничительными мерами, которые действуют на территории региона, и мерами, которые бы помогли экономике начать восстанавливаться в этой трудной ситуации.

– Хочу еще раз поблагодарить всех наших медиков, врачей, средний и младший медицинский персонал, которые работают с больными в поликлиниками, и теми, кто находится на самоизоляции, ездят по адресам, рискуя своим здоровьем. Хочу поблагодарить земляков, которые очень ответственно подходят к режиму самоизоляции, не нарушают его, заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих. Также хочу поблагодарить предпринимателей, которые с пониманием относятся ко всем ограничительным мерам и сохраняют свои трудовые коллективы, не увольняют людей. Нам вместе нужно пройти этот трудный ответственный период. Только вместе мы сможем добиться успеха, – резюмировал Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что неизвестно, где подхватил новую инфекцию тюменец, о заболевании которого СМИ узнали вчера. Как он сам поясняет, у него не было никаких контактов с теми люди, кто мог быть за границей.

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