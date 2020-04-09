Тюменским предпринимателям малого и среднего бизнеса возместят средства за больничные

Возмещение расходов за нерабочие дни сотрудников, находящихся на самоизоляции, начислят в течение десяти дней. Для сравнения: ранее Фонд социального страхования предоставлял это возмещение представителям МСП в течение трех месяцев. Бизнесменов просят дистанционно подать пакет документов о возмещении затрат.

Об этом сообщила руководитель тюменским региональным отделением ФСС РФ Динара Поштаренко. Она пояснила, что работодатели сами оплачивают больничные и другие виды пособий своим сотрудникам, потом они подают в Фонд пакет документов, и ФСС производит возмещение.

– Сегодня, если малое и среднее предпринимательство обращаются за возмещением средств, Фонд социального страхования готов в течение 10 календарных дней произвести возмещение. Раньше был срок не менее трех месяцев. Поэтому призываю предпринимателей обращаться в ФСС по месту регистрации Тюмень, Тобольск, Ишим, представлять документы, – сказала она.

Также она напомнила, что с 6 апреля работающие жители региона 65 лет и старше, вынужденные находится на самоизоляции, должны сообщить своему работодателю о том, что они намерены получить электронный листок нетрудоспособности: по телефону, электронной почтой, смс. При этом работодатель передает сведения о них. ФСС через уполномоченную медицинскую организацию оформляет дистанционно электронный листок нетрудоспособности и производит выплаты. Пособия выплачиваются единовременно с 6 по 19 апреля, за все время нахождения на самоизоляции, подчеркнула Динара Поштаренко.

Она подчеркнула, что работодатель дает работающим пожилым людям право выбора: они могут пойти в отпуск или же воспользоваться возможностью уйти на самоизоляцию с компенсацией заработной платы за счет страховки. Но если сотрудник пойдет в отпуск, то работодатель вынужден будет выплатить отпускные с собственных средств.

– Фонд социального страхования берет это на себя. Гражданин получает свое пособие в течение семи календарных дней с момента оформления электронного листка. При этом ему выходить никуда не нужно. Пособие будет выплачиваться по тем реквизитам, которые предоставит работник. Как правило, это зарплатная карта, либо почтовый перевод, – пояснила она. – Граждане будут финансово обеспечены, и к тому же работодателям не нужно будет извлекать собственные финансовые средства на выплату этих пособий. То есть все финансовое бремя в этом случае берет на себя Фонд социального страхования.

Сейчас тюменский ФСС извещает работодателей о том, что необходимо подать список работников 65 лет и старше. Страхователи начали предоставлять эти сведения. Сегодня, 9 апреля, ФСС начислил тюменцам первые пособия.

Динара Поштаренко также напомнила, что постановлением правительства Тюменской области определены временные правила оформления листков нетрудоспособности и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Постановление позволяет прибывшим из заграницы людям дистанционно через Госуслуги оформить электронный листок нетрудоспособности.

– При этом его работодатель сам передает сведения о сотруднике в Фонд социального страхования и Фонд, минуя средства работодателя, будет сам выплачивать пособия. В этом случае пособие выплачивается двумя частями: за первых семь календарных дней нахождения на больничном, и за последующие семь календарных дней, – сообщила она.

Руководитель тюменского ФСС напомнила, что с 1 апреля лист нетрудоспособности оплачивается в размере одного МРОТ, в Тюменской области МРОТ составляет 13949 рублей. Информацию о том, как получить больничный в связи с профилактикой коронавируса, можно получить на сайте Фонда социального страхования по ссылке.

Напомним, накануне, 8 апреля, президент России Владимир Путин вновь обратился к нации. В одном из тезисов выступления глава страны предложил, чтобы гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года выплачивали пособие по безработице в апреле, мае и июне автоматически по верхней планке: в размере МРОТ – 12130 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/772078" frameborder="0"></iframe> Тюменский Фонд социального страхования начал выплату пособий за нерабочую неделю.Электронный листок нетрудоспособности из-за коронавируса можно оформить через Госуслуги.Ирина Ромашкина

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