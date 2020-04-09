Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 апреля 2020 г.: в регионе проведено более 22 тысяч исследований

В Тюменской области проведено более 22,5 тысячи лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– Мы продолжаем наращивать количество медицинских организаций, которые работают по этому направлению, а также увеличиваем приборную базу лабораторий. Анализы проводит областной центр гигиены и эпидемиологии. Он же является лабораторией, которая подтверждает результаты исследований других лабораторий как государственных, так и частных медучреждений, – сообщила Галина Шарухо.

До 3 апреля все положительные пробы направлялись в новосибирскую лабораторию для подтверждения. Теперь эта работа по указанию Роспотребнадзора центром для подтверждения диагнозов является НИИ краевой инфекционной патологии. Это ускоряет процесс получения окончательных анализов. Однако, подчеркнула глава надзорного ведомства, противоэпидемические мероприятия разворачиваются еще до получения окончательных результатов.

– В данном случае мы считаем, что лучше потом отменить эти мероприятия, чем потерять время, необходимое для лечения, – подчеркнула Шарухо.

Она отметила, что обращаться по поводу сдачи анализов можно как в государственные, так и в частные медучреждения, получившие соответствующую государственную регистрацию. Это позволяет проводить более тысячи исследований в сутки. Также Галина Шарухо дала пояснения по соблюдению режима самоизоляции и важности дезинфекции в период распространения коронавируса.

Граждане, прибывающие из неблагополучных по ситуации с коронавирусом регионов, например, Свердловской области, должны самоизолироваться на 14 дней, напомнила глава регионального управления Роспотребнадзора:

– Это необходимо для того, чтобы разорвать цепочки распространения инфекции. Такая норма допустима, наше предложение поддержал губернатор, подписав соответствующее постановление. Это касается прибытия граждан из таких регионов любыми видами транспорта, – подчеркнула Галина Шарухо. Контроль за приезжающими в тюменском аэропорту ведут специалисты санитатрно-карантинного пункта. Те, кто въезжают в Тюменскую область на железнодорожном или автотранспорте, должны сообщать о себе на горячую линию депздрава.

По ее словам, у 80 процентов населения заболевание протекает в легкой форме. И даже если человек визуально выглядит здоровым, он может быть носителем инфекции. Поэтому так важно соблюдать режим самоизоляции и предпринимать все меры по дезинфекции и соблюдению личной гигиены.

Добавим, что по Роспотребнадзор также берет на себя функцию поддержки и контроля работы некоторых предприятий, которым будет разрешено возобновить деятельность с 13 апреля, чтобы минимизировать риски распространения заболевания в трудовых коллективах. Роспотребнадзор разработал ряд предписаний по подготовке предприятий к соблюдению всех мер безопасности. Только при этом условии организация будет допущена к работе. Эти меры включают термометрию, анкетирование работников по состоянию здоровья, соблюдение дистанции, условия для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены и использования средств индивидуальной защиты.