Тюменцев срочно эвакуируют из общежития на Мысу: стены дома покрылись трещинами

В Тюмени по улице Жуковского, 28 установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Общежитие, в котором живут десятки людей, покрылось трещинами.

Как удалось выяснить, наличие нескольких вертикальных трещин в кирпичной кладке на фасадах дома установили представители ООО «УК «Евросервис» совместно со специализированной организацией ООО «Легион-3000». В местах общего пользования частично поврежден штукатурный слой, деформировалась керамическая плитка. Сейчас на трещины установлены сигнальные маяки: это позволит контролировать динамику состояния дома.

– Установление зоны вероятной чрезвычайной ситуации в отношении этого дома позволит осуществить финансирование мероприятий по предотвращению угрозы возникновения ЧС за счет городского бюджета. В данный момент жителям вручают памятки, где содержится алгоритм действий. У дома начали дежурить сотрудники полиции и МЧС. Жителям необходимо взять документы, вещи первой необходимости и выехать из него. На ближайшее время разместиться можно в гостинице «Колос», – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что теперь будет проведено комплексное обследование дома. На основании результатов обследования уже можно разработать проектную документацию на выполнение работ по приведению общежития в нормативное состояние, а позже выполнить эти работы.

Там также пояснили, что для тех, кто официально зарегистрирован по улице Жуковского, 28, то период проживания в гостинице не может превышать 60 календарных дней, включая день размещения, а в случае отсутствия регистрации – не более двух недель.

– Если решение вопросов, связанных с приведением многоквартирного дома в нормативное состояние, потребует более 60 дней, будет рассмотрен вопрос предоставления собственникам квартир компенсации на аренду равноценной занимаемой квартиры и оплату риэлторских услуг за счет областного бюджета. Однако есть условие, что житель не имеет иного жилья на территории города, а жилье в расселенном доме он занимал на законных основаниях, – резюмировали в администрации.