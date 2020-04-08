Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 апреля 2020 г.: профилактика должна войти в привычку

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе и ответила на вопросы жителей. Она отметила, что за минувшие сутки новых случаев заболевания не выявлено. Ситуация находится под контролем.

По словам Кузнечевских, семеро граждан, у которых накануне был выявлен коронавирус, из числа лиц, которые контактировали с ранее зараженными. Заболевание у них было обнаружено по результатам повторных анализов.

– Заметно уменьшается число граждан, которые находятся на карантине после приезда из других стран. Их сегодня у нас чуть более двух тысяч человек, – сообщила замгубернатора.

Она также дала пояснения по поводу информации о рейсе из Италии, который, по различным данным, должен был доставить в Тюмень российских граждан. По словам Ольги Кузнечевских, никакой борт в наш регион с Апеннинского острова не прибывал.

– Хочу успокоить жителей. Решение о том, что борт должен прибыть в тюменский аэропорт, принимает Росавиация и правительство Российской Федерации. Они утверждают графики прилетов в соответствии с регистрацией пассажиров, желающих прилететь в Россию из-за границы. Поэтому на сегодняшний день информации о прибытии такого борта у нас нет, – заявила представитель областного правительства.

Она также обратила внимание на то, что меры профилактики против инфекционных заболеваний необходимо соблюдать независимо от объявления особого режима.

– Это не должно зависеть от того, какова инфекционная ситуация. Руки мыть, заниматься уборкой помещений, в том числе на предприятиях, нужно всегда. К этому мы должны привыкнуть и не отказываться, когда проблема с коронавирусом спадет. Что касается прогнозов об окончании эпидемии, то пока этого не может сказать никто из экспертов. Ясно только одно: пик еще не пройдет, – заметила Ольга Кузнечевских.

Напомним, на сегодняшний день в Тюменской области зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19. Четверо пациентов выздоровели и выписаны. 14 находятся в инфекционной больнице под наблюдением медиков. Трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.