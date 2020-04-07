2020-04-07T16:20:10+03:00
Общество

Как работают стоматологические поликлиники Тюмени в режиме самоизоляции

Ряд заведений готовы принимать пациентов с острой болью
Есен Абилькенов
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В Тюмени есть куда обратиться с острой зубной больюВ Тюмени есть куда обратиться с острой зубной больюФото: pixabay.com
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В период самоизоляции медицинские учреждения Тюменской области переведены на режим работы, который подразумевает минимизацию контактов людей друг с другом, а также соблюдение санитарных норм и повышенных требований к дезинфекции помещений. Это касается и стоматологических поликлиник, поток клиентов в которые невозможно полностью прекратить. Ведь если у человека возникает острая боль или другие серьезные проблемы с зубами, без помощи специалиста ему не обойтись. Мы выяснили, как функционируют стоматологии Тюмени в период нерабочих дней.

Из нескольких десятков стоматологических кабинетов и специализированных поликлиник значительная часть в эти дни приняла решение закрыться. Однако другая часть учреждений перевела свою деятельность в режим приема пациентов, испытывающих острую боль и нуждающихся в неотложной помощи. Как отмечают специалисты, такие симптомы чреваты снижением иммунитета у больных, что в условиях пандемии может грозить серьезными последствиями. Так, в клинике «Зубной мастер» сообщили, что на период нерабочих дней не ведут деятельность и не осуществляют запись клиентов на прием. Однако если к ним обратится пациент с острой зубной болью, специалист готов выйти на работу. Аналогичный режим работы введен в Центре современной стоматологии доктора Лоншакова и клинике «Альдентис».

Также готовы оказать помощь экстренным больным по предварительной записи в клиниках «Ультра-Дент», «Доктор Альбус», S-DENT, «ЮниДент», «Восторг Дент» – в общей сложности на такой формат перешли 48 учреждений. В «Астра-мед» сообщили, что на данный момент клиника не работает, а решение о дальнейших действиях руководство медучреждения должно принять на следующей неделе. Таким же образом намерено поступить и руководство компании «ТюмДент». Решили дождаться окончания периода самоизоляции некоторые детские специализированные стоматологии. В клинике «Гранддент» отметили, что на данный момент учреждение не работает, однако осуществляется предварительная запись пациентов на май. В целом по итогам мониторинга «Комсомолки», о закрытии предприятий заявили 75 поликлиник, еще в 64 учреждениях не ответили на звонок.

В семейной стоматологии «Доктор Альбус» сообщили, что продолжают обслуживание экстренных пациентов, даже несмотря на то, что это сопряжено с дополнительными издержками для организации. Как рассказала главный врач семейной стоматологии «Доктор Альбус» Ольга Фролкина, даже в сложившейся ситуации стоматологи должны взять на себя обязательства по оказанию помощи жителям:

– Потому что мы прежде всего медицинское учреждение. Все врачи давали клятву Гиппократа и в период пандемии обязаны помогать людям, оказывая неотложную помощь детям и взрослым. Мы не можем пренебрегать пациентами, которые доверяют нам самое дорогое – свое здоровье. В клинике предприняты все необходимые меры безопасности: индивидуальные средства защиты, в частности, маски, головные уборы и перчатки. На время карантина введен масочный режим, включая руководство. Каждые два часа проводится дезинфекция дверных ручек, стойки администраторов, а также открытых поверхностей общего пользования. В начале и в конце рабочей смены у каждого сотрудника измеряется температура. Пациентам также измеряется температура и в свободном доступе предоставлены антисептические средства, – рассказала о мерах предосторожности Ольга Фролкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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