Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 апреля 2020 г.: семеро новых заразившихся находились на карантине

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских дала пояснения по увеличению числа граждан, у которых выявлен положительный анализ на COVID-19. Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заболевших достигло 18, при этом четверо из них уже выписаны.

– По итогам суток в Тюменской области число заразившихся увеличилось на семь человек. Хочу сразу успокоить – это не вновь прибывшие граждане, это люди, которые находились на карантине в областной инфекционной больнице. Заболевание выявлено по итогам повторных анализов. Тяжелых больных нет, все находятся в удовлетворительном состоянии. У некоторых наблюдается повышенная температура. Они обследуются на предмет заболевания пневмонией и находятся под контролем медиков. Держим ситуацию на контроле, – сообщила Кузнечевских.

Она отметила, что первый отрицательный анализ не дает окончательных ответов на вопрос о наличии или отсутствии инфекции. Поэтому она призвала всех, кто сдает анализы и получает первичные отрицательные результаты, не делать поспешных выводов. Стопроцентной гарантии это не дает.

– Оставайтесь дома, не заражайте других людей. Ситуация сложная, с нарастанием. Мы ее контролируем. Но без вашей помощи нам будет сделать это очень сложно, – подчеркнула Ольга Кузнечевских.