Режим самоизоляции на даче в Тюмени: можно ли ехать?

Тюменская область вошла в число регионов, в которых принято решение разрешить гражданам в период самоизоляции посещать дачные участки. Многие жители региона уже воспользовались таким шансом разнообразить нерабочие дни, которые предписано проводить дома. Рассказываем, можно ли ехать на дачу в Тюмени во время самоизоляции.

Итак, в соответствии с пунктом 9 постановления правительства Тюменской области от 2 апреля о введении режима самоизоляции, жителям региона можно выезжать на дачу и возвращаться на личном транспорте только совместно с членами семьи. При этом по распоряжению органов власти принято решение о блокировке транспортных карт для льготных категорий населения, в том числе пенсионеров. Это подразумевает, что поездки на дачу на общественном транспорте для пожилых людей запрещены.

Ранее о возможности уехать на дачу и провести там все время, предусмотренное режимом самоизоляции, для граждан пенсионного возраста сообщала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузенечевских.

– Если на даче и состояние домов там позволяет находиться - уезжайте туда, – сказала она.

Также подобный вариант пережить этот период землякам предложил и глава города Тюмени Руслан Кухарук. Перед вводом самоизоляции он предложил пожилым людям выехать на садовые участки и оставаться там на все время действия особого режима.

Сотни тюменцев уже воспользовались своим правом выехать на природу. Как говорят некоторые горожане, пандемия приходит и уходит, а рассада ждать не будет. Весной на участках закипает жизнь, поэтому поездка на дачи для горожан это не только возможность сменить обстановку после многодневного пребывания дома, но и необходимость. Главное условие при этом – строгое соблюдение всех предписаний и санитарных норм.

Граждане должны передвигаться от дома до дачных участков только на личном транспорте в составе собственной семьи, не контактируя с другими людьми и не заезжая по дороге в гости и по другим делам. Также жителям предписывают не устраивать на дачных территориях пикников с приглашением друзей и соседей. Это будет считаться нарушением условий самоизоляции.