Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 апреля 2020 г.: тюменцам рассказали, как выжить без денег и работы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 апреля 2020 года. Тюменцам рассказали, как жить, оставшись без работы и денег.

В Тюменской области резко увеличилось количество обращений на горячие линии департамента соцразвития. В ведомстве ответили на один из самых актуальных вопросов: как жить, оставшись без работы и денег.

Тюменских работодателей просят оперативно предоставить реестр сведений по работникам в возрасте 65 лет и старше. Это нужно для назначения и выплаты им пособия по листку нетрудоспособности по карантину.

Тюменцы переживают об экономике России, которой, как и многим другим странам, придется столкнуться с серьезными испытаниями после нерабочих дней, которые продолжатся вплоть до 30 апреля. Это стало известно по результатам исследований Социологического антикризисного центра, который проанализировал настроение жителей региона.

В Тюменской области количество производимого населением мусора неуклонно растет с середины марта. Объем ТКО вырос примерно на 35% с начала введения в регионе профилактических мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Тюменским строителям рассказали, как подать уведомление о возобновлении работы. Это можно сделать, зайдя на вкладку «Отправить уведомление о начале работы и соблюдении обязательных требований» на сайте органов государственной власти Тюменской области.