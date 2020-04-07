2020-04-07T10:54:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года увеличилось на семь человек

Количество заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 составило 14 человек
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года увеличилось на семь человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года увеличилось на семь человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось еще на семь и составило 14 человек.

Всего за последние сутки в России подтверждено 1 154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. За сутки в стране полностью выздоровели 88 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Ранее «Комсомольская правда»– Тюмень» писала, что троих больных коронавирусом тюменцев пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких, это люди более старшего возраста. Их состояние остается тяжелым, хотя и без отрицательной динамики. Оставшиеся четверо – это молодые люди, их состояние стабильное. Иногда наблюдается некоторое повышение температуры. Но в целом их состояние у медиков не вызывает опасений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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